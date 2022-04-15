銅價上揚宵小摸黑行竊！他深夜開車未開燈露餡　起出台電電纜

▲桃園市大園警分局14日深夜巡邏時，發現小貨車未開啟大燈，攔查發現車上有大批鋼剪斷的台電電纜線等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國際銅價直直上揚，讓不少竊賊將電纜線視為發財工具，桃園市大園警方14日晚間巡邏時，發現1輛小貨車未開大燈，陳姓駕駛見員警攔查神情緊張，員警在車上起出大批電纜線與鐵剪等工具，上面還有台電公司（TPC）字樣，陳對電纜線來源交代不清，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局指出，埔心派出所員警昨晚日11時許執行巡邏前物，在大園區中正東路、埔心街路口時，發現1輛小貨車大燈深夜竟未開啟，員警上前攔查，43歲的駕駛陳姓男子神情緊張，員警查看小貨車車斗，發現大綑不明電纜線，長約57公尺，還有一把大鐵剪等工具。

▲桃園市大園警分局14日深夜巡邏時，發現陳姓男子駕駛小貨車竟未開燈，攔查發現車上有大批鋼剪斷的台電電纜線等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男對電纜線來源交代不清，電纜線上有（TPC）台電公司字樣，明顯並非陳男所有，陳男只好坦承是竊取路旁電纜線，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

大園警分局呼籲，竊取電纜線恐引發無預警斷電，不僅讓台電人員搶修疲於奔命，更影響民眾用電權益，警方將持續針對轄區航空城拆遷戶疫區加強巡邏防竊勤務，民眾如發現可疑人士，請立即向警方通報，共同維護社區治安。

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