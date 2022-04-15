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大陸 大陸焦點 特派現場

2間諜拍村佈告欄被反跟監　網民：北京朝陽群眾無所不在

▲偷看,偷窺,間諜,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸兩名間諜被村民反跟監。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東國家安全機關公佈三起「群眾」在身邊事件，其中一起涉及軍事機密。去年八月，廣東汕尾市村民發現兩名男子行為異常，一直在拍攝村子佈告欄，拍照時神情緊張。過程中被村民反跟監，最後舉報相關單位，確認身份後發現真的是間諜。消息曝光後，不少網民留言，「原來北京朝陽群眾無所不在。」

綜合陸媒報導，兩名男子拍照地點附近是一處軍事基地，村民覺得可疑上前詢問。兩名男子稱，受公司客戶委託，前往村裡拍照，卻說不清楚委託人的公司和客戶情況。

村民立刻向駐紮村莊的鎮武裝部和派出所報告。隨後，公安將兩名男子帶至派出所。經審查，其中一人是國家安全機關在偵案件的犯罪嫌疑人A，目前A因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪已被逮捕。

另外一起案件也是「群眾」報案，去年廣州一名傅先生撥打12339電話舉報，他在乘坐網約順風車，發現司機播放奇怪的言論，疑似危害國家政治安全。目前，該涉案司機已被依法處理，廣東省國家安全機關對舉報人進行了獎勵。

至於該名司機播放什麼內容？案件承辦人張警官介紹，「乘客一上車，司機就問他要不要聽一些『內幕消息』，說這是平時聽不到的內容。原來主持節目的錢某常在群中發佈自制的時評節目。」該群內容需付費閱讀，並以金錢誘惑等多種方式鼓動群內成員不斷拉人入群，以達到斂財和滲透的目的。

▲▼ 美國華盛頓州議會日前推動一項法案，希望廠商能製造更容易維修的電子產品，並透露相關訊息給使用者或第三方廠商。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲廣東官方公佈三起「群眾」熱心舉報案例，引起網友正反討論。（圖／免費圖庫Pixabay）

第三起舉報關於南海海域發現可疑電子設備，廣州一名企業主徐先生撥打12339電話舉報，稱他駕駛漁船與朋友在南海一座島礁釣魚時，在礁上撿到一個可疑的電子裝置，外表有境外標識，並發現內部裝有電路主板和信息發射裝備。

回到廣州，徐先生打開設發現有一張SIM卡和多個電池，可以向外發射信號，立即拔掉電池，打電話舉報。經相關安全機關檢測，該設備可以在大陸境內海域收集發送信號的專用設備。

廣東官方公佈三起「群眾」熱心舉報案例，引起網友正反討論。有人認為「大家有責任維護國家安全」、「小心間諜就在身」；也有人認為「北京朝陽群眾無所不在」，「做什麼事情都會被監視」。

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