　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

▲北京,朝陽群眾,街頭,大媽,志願者。（圖／CFP）

▲北京朝陽群眾被戲稱為全球第五大情報組織。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸鋼琴王子李雲迪遭北京「朝陽群眾」舉報涉嫌嫖娼被逮，不僅演藝事業中斷，大陸音樂家協會也發出聲明取消其會員資格，大陸官媒更是群起圍剿、口誅筆伐稱，「黑白鍵琴鍵不容涉黃。」整起事件的曝光，起始於北京「朝陽群眾」的舉報，也讓外界對於這個存在已久的群體感到格外好奇。

▲北京,朝陽群眾,街頭,大媽,志願者。（圖／CFP）

▲北京朝陽群眾粗估約有14萬人。（圖／CFP）

《北京青年報》報導，據中國文化管理協會網絡文化工委發布，據統計，從2014年開始，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相傑、王學兵、張博、黃海波和王全安等，均遭北京朝陽群眾舉報，後被警方查處。

這個在陸網被戲稱為「全球第五大情報組織」的北京朝陽群眾，和CIA（美國中情局）、KGB（俄羅斯聯邦安全局）、MI6（英國軍情六處）、MOSSAD（以色列情報特務局）並列。雖然朝陽群眾是近幾年透過網路才逐漸被外界所熟知，但他們存在已久，可追溯到1972年，配合公安機關在太陽宮抓獲6名蘇聯間諜，影響力及滲透力可見端倪。

▲北京,朝陽群眾,街頭,大媽,志願者。（圖／CFP）

▲朝陽群眾成為北京警方辦案重要線索來源。（圖／CFP）

此前，一名北京市民王大媽曾提供線索，協助警方一舉破獲在社區內隱匿的15人賣淫集團，這名王大媽便是「朝陽群眾」的一員。以王大媽為例的朝陽群眾，粗估有14萬之眾，以北京朝陽區面積470.8平方公里來看，等同於每平方公里有近300人，規模相當龐大，尤其是朝陽群眾一視同仁，不會因為是明星就心軟。

據了解，朝陽群眾每個月向警方提供至少2萬多條線索，小到盜竊電動自行車、街頭扒竊，大到涉毒、涉黃、涉賭案件，全都在這群人的掌握之中。根據統計，北京朝陽群眾2017年共向警方提供了8300餘條有價值線索，幫助破獲案件370餘起，拘留250餘人，消除各類安全隱患390餘起。

▲朝陽群眾。（圖／翻攝北青報）

▲北京朝陽群眾組成概括圖。（圖／翻攝北青報）

「朝陽群眾」現階段的組成大致上分為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。這批大爺大媽們可蒐集的資訊量十分龐大，收衛生費、登記出租房屋、觀察小區進進出出的人等，依照線索配合警方的專業判斷，往往一擊即中。

朝陽警方在2017年4月還推出「朝陽群眾」APP，這讓「朝陽群眾」從幕後走向了台前，從胡同口踏進了新媒體時代的客戶端。朝陽群眾的影響力也擴散至整個北京城，「西城大媽」、「海澱網友」、「豐台勸導隊」、「大興老街坊」、「東城守望崗」等群體陸續出現，構成85萬人的北京市治安志願者隊伍。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
亞歷鮑德溫《不可能的任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺　卻誤
林采緹超巨雙球撐爆上衣！雞湯文網歪樓：有新桌布了
2劑AZ沒有輸！醫揭混打這類疫苗「抗體掉比較快」
李雲迪嫖娼被逮　「這群人」立大功被戲稱：全球第五大情報組織
好萊塢男星「誤殺美女攝影師」！現場畫面曝光
下藥撿屍真實受害片曝光！女大生「兩眼發白癱軟」滾爬
大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐
國光女神收到自己裸照怒告　屁孩在警局發抖狂哭：只是好玩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

疑聘金130萬談不攏！女街頭跪求別走　男友淚：放過我吧

瀋陽氣爆致4死47傷「當地曾2度發生爆炸」　3層樓被炸到只剩骨架

15歲男學生惹怒老師遭動私刑　顱內出血、頭骨折「校瞞6天才送醫」

陸本土疫情擴散9省　單日新增確診28人＋7人無症狀

批勃恩斯囂張挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

人夫回家驚見「水電工」躲衣櫃！妻辯：來修水龍頭的　他綠炸崩潰

班主任動私刑　河北醫專生頭骨裂、顱內出血關六天才送醫

香港79人染「乙型鏈球菌」　已7人死亡「疑與淡水魚有關」

陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

疑聘金130萬談不攏！女街頭跪求別走　男友淚：放過我吧

瀋陽氣爆致4死47傷「當地曾2度發生爆炸」　3層樓被炸到只剩骨架

15歲男學生惹怒老師遭動私刑　顱內出血、頭骨折「校瞞6天才送醫」

陸本土疫情擴散9省　單日新增確診28人＋7人無症狀

批勃恩斯囂張挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

人夫回家驚見「水電工」躲衣櫃！妻辯：來修水龍頭的　他綠炸崩潰

班主任動私刑　河北醫專生頭骨裂、顱內出血關六天才送醫

香港79人染「乙型鏈球菌」　已7人死亡「疑與淡水魚有關」

陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

網紅遭勒斃曝屍野外！　警證實：找到失蹤未婚夫「白骨腐屍」

拍戲誤殺不是第1次！好萊塢2男星也慘死槍下　李小龍兒28歲爆肚枉死

羅維銘征地表最長52天5千公里超馬　將提前完賽亞洲第一　　　

加油站「巧遇未婚妻」下秒驚覺被綠　他躲回車上崩潰爆哭

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

內湖公寓隔套收租產品熱銷　專家曝3隱憂：小白別碰

2寶媽愛上哺乳快感！吃偏方豐胸泌乳　男友埋頭「吸出奶水」才啪啪

「沒貼胸貼」被長官關切：很不合宜！女星低胸參加公益…真實身分曝

亞歷鮑德溫《不可能任務》最讓人不捨！等20年星運轉旺…模仿川普人氣飆

太平青鳥明開幕！「海景第一排」看郵輪　還能抽4天3夜行程

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

大陸熱門新聞

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

回家見水電工躲衣櫃！妻：來修水龍頭的

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

女學生花光爸薪水　裸照誘網友一起罵爸

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

李雲迪嫖娼被逮 「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

懶人妻天天躺床　衰尪四菜一湯端上床

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

瀋陽餐廳發生嚴重氣爆！多棟樓變廢墟

純情男墜入情網半年　驚覺女友竟然是舅媽

勃恩斯挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

15歲男學生遭老師動私刑　顱內出血、頭骨骨折

陸外交部「三個嚴重」回應歐洲議會涉台報告：強烈譴責、堅決反對

更多熱門

相關新聞

李雲迪賣春妹「只穿黑絲」挑逗照瘋傳！陪睡1次4萬

李雲迪賣春妹「只穿黑絲」挑逗照瘋傳！陪睡1次4萬

大陸「鋼琴王子」李雲迪21日晚間因涉嫌嫖娼被警方逮捕，官媒更強硬表態：「一定要分清和劃清黑與白，這個，絕對不可以錯……」引發不小議論，被捕細節也全被揭發，爆料者指出他和29歲陳姓賣淫女子「配合多次」，交易金額每次1萬人民幣（約4.3萬元台幣），據傳女子身材火辣，還有照片在網路上瘋傳。

陸本土疫情擴散9省 單日新增確診28人＋7人無症狀

陸本土疫情擴散9省 單日新增確診28人＋7人無症狀

李雲迪嫖娼斷送人生「超慘下場曝光」！

李雲迪嫖娼斷送人生「超慘下場曝光」！

李雲迪遭爆嫖娼慣犯！上半年就抓過

李雲迪遭爆嫖娼慣犯！上半年就抓過

李雲迪涉嫖娼TFBOYS衰躺槍　名教授揭他「失德真面目」

李雲迪涉嫖娼TFBOYS衰躺槍　名教授揭他「失德真面目」

關鍵字：

朝陽群眾北京李雲迪嫖娼情報組織大媽大爺地下民眾眼線

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

儀表板突亮烏龜曬太陽！內行驚：別開了

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面