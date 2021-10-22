李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

▲北京朝陽群眾被戲稱為全球第五大情報組織。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸鋼琴王子李雲迪遭北京「朝陽群眾」舉報涉嫌嫖娼被逮，不僅演藝事業中斷，大陸音樂家協會也發出聲明取消其會員資格，大陸官媒更是群起圍剿、口誅筆伐稱，「黑白鍵琴鍵不容涉黃。」整起事件的曝光，起始於北京「朝陽群眾」的舉報，也讓外界對於這個存在已久的群體感到格外好奇。

▲北京朝陽群眾粗估約有14萬人。（圖／CFP）

《北京青年報》報導，據中國文化管理協會網絡文化工委發布，據統計，從2014年開始，李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相傑、王學兵、張博、黃海波和王全安等，均遭北京朝陽群眾舉報，後被警方查處。

這個在陸網被戲稱為「全球第五大情報組織」的北京朝陽群眾，和CIA（美國中情局）、KGB（俄羅斯聯邦安全局）、MI6（英國軍情六處）、MOSSAD（以色列情報特務局）並列。雖然朝陽群眾是近幾年透過網路才逐漸被外界所熟知，但他們存在已久，可追溯到1972年，配合公安機關在太陽宮抓獲6名蘇聯間諜，影響力及滲透力可見端倪。

▲朝陽群眾成為北京警方辦案重要線索來源。（圖／CFP）

此前，一名北京市民王大媽曾提供線索，協助警方一舉破獲在社區內隱匿的15人賣淫集團，這名王大媽便是「朝陽群眾」的一員。以王大媽為例的朝陽群眾，粗估有14萬之眾，以北京朝陽區面積470.8平方公里來看，等同於每平方公里有近300人，規模相當龐大，尤其是朝陽群眾一視同仁，不會因為是明星就心軟。

據了解，朝陽群眾每個月向警方提供至少2萬多條線索，小到盜竊電動自行車、街頭扒竊，大到涉毒、涉黃、涉賭案件，全都在這群人的掌握之中。根據統計，北京朝陽群眾2017年共向警方提供了8300餘條有價值線索，幫助破獲案件370餘起，拘留250餘人，消除各類安全隱患390餘起。

▲北京朝陽群眾組成概括圖。（圖／翻攝北青報）

「朝陽群眾」現階段的組成大致上分為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。這批大爺大媽們可蒐集的資訊量十分龐大，收衛生費、登記出租房屋、觀察小區進進出出的人等，依照線索配合警方的專業判斷，往往一擊即中。

朝陽警方在2017年4月還推出「朝陽群眾」APP，這讓「朝陽群眾」從幕後走向了台前，從胡同口踏進了新媒體時代的客戶端。朝陽群眾的影響力也擴散至整個北京城，「西城大媽」、「海澱網友」、「豐台勸導隊」、「大興老街坊」、「東城守望崗」等群體陸續出現，構成85萬人的北京市治安志願者隊伍。