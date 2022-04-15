快訊／李明哲抵台下機「看了一眼媒體」　神情鎮定輕鬆由專車接走

▲李明哲下機後，看了一眼在場等候的媒體，神情鎮定輕鬆。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者魏有德／綜合報導

觸犯「顛覆國家政權罪」在大陸關押5年的李明哲出獄後，今（15）日搭乘廈航MF887航班抵達桃園機場。李明哲搭乘的廈航班機抵達桃園機場後緩緩滑行至停機坪，一輛由陸委會專案提供的「商務中心」專車直接開至空橋下方等待，隨後，李明哲神情鎮定的隨著一名防疫人員引導，搭上這輛專車前往進行防疫相關工作。

▲李明哲搭乘的廈航班機。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

據了解，李明哲出獄後，14日從湖南搭機抵達廈門，15日從廈門高崎機場出發返台，班機抵達桃園機場後，李明哲並未隨著旅客搭乘接駁車前往出境大廳辦理證件，而是搭乘由陸委會專案提供的一輛商務中心專車直接接走，防疫工作將在商務中心完成，隨後直接前往防疫旅館，與一般旅客區隔開。

▲李明哲由商務中心專車接走，並未與其他乘客一同走旅客通道。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

大陸國台辦發言人馬曉光於4月13日例行記者會上表示，李明哲入監服刑以來，監獄嚴格依法依規，保障其通訊等權益，身體狀況平穩，疫情爆發後，監獄方暫停所有罪犯親屬的接見，「近期將刑滿依法釋放，有關方面將安排李明哲返台。」

李明哲妻子李淨瑜昨（14）日在臉書《尋找李明哲》發文稱，李明哲回國後將如同所有人一樣進行隔離防疫，無法在第一時間面對新聞媒體與朋友，請大家包涵諒解；倘若一切順利，我們將於完成所有隔離之後，正式舉行記者招待會。