苗栗2科技廠8移工染疫！新增20足跡　知名餐廳和南压景點都入列

▲苗栗縣15日新增16例確診，其中竹南2科技公司有8名移工染疫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告苗栗縣15日新增16例本土確診，其中竹南鎮美德向邦、佳邦公司昨快篩，共有8名外籍移工PCR陽性，已緊急安置隔離；另外，苗栗市1對夫妻及大女兒，因小女兒外地工作染疫；縣府也因應疫情升溫，宣布即日起國小校園全面停止對外開放。

苗栗縣衛生局表示，第1例為（案30888； Ct值26.5）居住苗栗市、23歲、男性，4月14日下午於宜蘭縣確診，經疫調，已於4月7日入伍進軍營未返鄉，戶籍地為本縣故公布為本縣案例，本案已交由宜蘭縣持續疫調工作。

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▲苗栗縣衛生局公布足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

第2案為4月13日三義案（案29514）之媽媽60歲（案31283），平時在家照顧2歲孫子（案29702），14日有喉嚨痛情形通知衛生單位送至醫院採檢PCR陽性已於醫院收治，為居隔陰轉陽個案，經疫調無增加足跡，但增加6位接觸者採檢後陰性自我健康監測。

第3例為居住後龍鎮、男性24歲（案31621；Ct值16.69），因女友（案28276）確診，衛生單位通知採檢為陽性，匡列居家隔離11人、自主1人、細胞簡訊12則。

第4例苗栗市、40歲、男性（案30890；Ct值21.01），在縣內電子廠工作，因收到足跡細胞簡訊以居家篩檢試劑快篩陽，通知衛生單位後，衛生局安排送醫採檢確診，共匡列21居家隔離、自主健康管理18人，發放細胞簡訊36則。

第5-7例為苗栗市一家3口（案31623 男性57歲；Ct值23.47、案31624為案妻57歲；Ct值23.82、案31622案大女兒30歲；Ct值16.08），一家共4口因為小女兒在台北，快篩陽，故3人至大千醫院採檢PCR陽性，已收治，匡列居家隔離8人、自主健康管理16人及自我健康監測5人、細胞簡訊6則。

第8例為竹南學童案26134之外婆，居家隔離陰轉陽個案。另外，14日下午衛生單位接獲通知美德向邦1人及佳邦7人外籍移工快篩陽性，衛生局立即安排送醫院進行PCR採檢；晚間8點8人PCR全部陽性，連夜由醫院進佳邦廠進行採檢目前已採檢160人，美德向邦今日進行擴大採檢，疫調持續進行中。

苗縣府衛生局表示，另有4例外縣市確診者足跡，其中1案公館鄉知名棗莊古藝餐廳已完成匡列員工及遊客31人及採檢陰性後自主健康管理或自我健康監測；第2例為台東縣通知的社區旅行團確診南庄鄉足跡，第3例桃園旅行團至銅鑼餐廳用餐，列居家隔離38人、自主6人；第4例於頭份軍營桃園籍快篩陽送醫院PCR陽性，共33人採檢陰性列居家隔離。以上所涉及縣內公共場域已完成清消，請鄉親放心。

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