黃珊珊曝「中央核准幾萬名移工要進來」　北市1.1萬間防疫旅館難挪用

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情連日破百，北市6日宣布要徵召台北市聯合醫院、醫學中心、區醫院等5％急性床轉為專責病房，收治確診且症狀嚴重者。在防疫旅館方面，副市長黃珊珊提及，現在北市還有1.1萬多間防疫旅館，但接下來中央已核准了幾萬名移工要近來，所以要挪出來做專責防疫旅館有一定困難。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

黃珊珊說，北市以前會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，現在它們已接了很多移工的訂單，所以北市正在做挪移，要協調有其他有空房的部分能夠接單以後，北市才能把一部分的旅館移過來做專責旅館。

對於集中檢疫所及防疫旅館目前量能是多少？黃珊珊在6日下午的北市防疫記者會上表示，集中檢疫所中，劍潭是200多間，而中央配置在北市的大概400多間，所以北市目前有700多間，接下來北市也會自行徵用1300間；

接著，黃珊珊指出，現在北市防疫旅館還有1.1萬多間，但是有很多移工都訂了居家檢疫的防疫旅館，所以要挪出來做專責防疫旅館有一定困難，「接下來中央已經核准了非常非常多的移工，應該有幾萬人要進來」。

黃珊珊說，北市以前會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，現在它們已接了很多移工的訂單，所以北市正在做挪移，要協調有其他有空房的部分能夠接單以後，北市才能把一部分的旅館移過來做專責旅館。