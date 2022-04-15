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顏色太特別！新竹女PO網尋車　苗栗警秒發現...賊傻眼

▲張嫌從新竹香山偷竊小客車後，開往苗栗市區辦事，被眼尖副分局長發現，隨後通知同仁攔車逮捕 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張嫌從新竹香山偷竊小客車後，開往苗栗市區找人，被眼尖副分局長發現，隨後通知同仁攔車逮捕 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名楊姓女子，10日早上發現愛車遭竊，除了到派出所報案外，也在竹南地區臉書社群網站PO文，請鄉親幫忙協尋。苗栗分局副分局長張中11日下午駕車行經苗栗市中山路與文化街口時，發現該車停放於路邊停車格，遂立即通報偵查隊同仁在現場埋伏，見歹徒前來取車時當場逮獲移送地檢偵辦。

警方表示，楊女愛車在新竹市香山區住家前失竊，報案後也在竹南地區臉書社群網站PO文，希望藉由網路力量請鄉親幫忙協尋。因其車輛顏色為橘色，在路上較為少見，副分局長張中駕車行經苗栗市中山路與文化街口時，一眼就認出這輛車停放於路邊停車格，遂立即通報偵查隊同仁前往現場埋伏。

▲▼楊女愛車失竊後，隨即在網路PO文尋找愛車，果真被苗栗警方在停車格發現這台顏色特殊的小客車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼楊女愛車失竊後，隨即在網路PO文尋找愛車，果真被苗栗警方在停車格發現這台顏色特殊的小客車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼楊女愛車失竊後，隨即在網路PO文尋找愛車，果真被苗栗警方在停車格發現這台顏色特殊的小客車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張中指出，同仁約埋伏3個小時，發現張嫌（51歲）準備取車，員警上前圍捕時，張嫌拔腿就跑，但仍遭員警當場逮獲，並現場起獲2支T型板手等犯案工具，全案偵訊後依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

經初步調查，張嫌在新竹市香山區竊取該車，竊得後便開車到處流竄，當日停在苗栗市中山路後，下車徒步離開訪友，沒想到會因為所偷的車輛顏色太特殊，被警方盯上，在追捕壓制過程，還有許多路人圍觀，幫忙打電話報警，通報線上警力支援，順利將張嫌逮捕。

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