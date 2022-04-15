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超市開賣PABLOX阿華田起司塔！搶攻母親節網羅IG名店、日本藍帶甜點

▲▼city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」等，搶攻母親節商機。（圖／業者提供）

▲city’super復興店集結日本半熟起司塔推出的聯名款「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻母親節商機，city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」，從法式舒芙蕾到聯名限量款日本半熟起司塔、藍帶甜點，甚至無麩質蛋糕都有；復興店更推出日本半熟起司塔推出的話題聯名款「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」。業者也針對母親節祭出5大消費回饋，預計銷售相較於去年再增2成。

City’super針對母親節祭出5大消費回饋，4/21-5/1 期間消費滿千送百抵用券；即日起至5/8消費滿千加碼再抽市值1萬元以上義大利DeLonghi 迪朗奇20公升旋風式烤箱、價值近6千元的日本製UCHICOOK健康萬用油炸鍋等精品小家電；再享Happy Go點數3倍送等。

▲▼city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」等，搶攻母親節商機。（圖／業者提供）

▲搶攻百億蛋糕市場，city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕。（圖／業者提供）

其中主打台中店獨賣藍帶甜點名店「三牧田麵包專門店」，推出3款華麗造型女王蛋糕，採用北海道煉乳與馬斯卡彭交織而成「女王的禮物」6吋原價780元，特價663元。蛋糕一入口，奶香味道香醇濃郁，再搭配新鮮草莓酸甜滋味，柔順而不甜膩。

▲▼city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」等，搶攻母親節商機。（圖／業者提供）

▲採用北海道煉乳與馬斯卡彭交織而成「三牧田麵包專門店 女王的禮物」。（圖／業者提供）

另一個母親節推薦重點，city’super復興店獨賣大直甜點名店「Pâtisserie Francis旋轉木馬點心坊」推出的「朵娜無麩質千層蛋糕」4吋980元、8吋1880元，買蛋糕還送精美不鏽鋼刀。無添加麵粉，蛋糕體以蛋白及杏仁粉製作，夾層為手工慢火熬煮的榛果焦糖奶油餡，搭配鹽烤夏威夷豆、酒漬莓果乾，豐富的千層口感，特殊的冰凍吃法，深受饕客喜愛。

▲▼city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」等，搶攻母親節商機。（圖／業者提供）

▲city’super復興店獨賣大直甜點名店「Francis旋轉木馬點心坊」推出的「朵娜無麩質千層蛋糕」。（圖／業者提供）

業者觀察今年母親節蛋糕趨勢，有別於以往傳統海綿糕體的「派塔甜點」銷售更為出色，銷售佔比已逼近5成。city’super復興店集結日本半熟起司塔推出的聯名款「PABLO X阿華田脆酷力起司塔」售價498元，為雙品牌聯名夢幻之作，經典原味起司塔鋪上整顆原味布丁，再擠上精心調配比例特製出的阿華田麥芽鮮奶油，最後鋪上擁有脆米粒口感的阿華田脆酷力，一入口便是濃郁的麥芽香氣盈滿口腔。

而強調每日新鮮現作且可以外帶的埔里人氣名店「SkySon天子舒芙蕾蛋糕」的人氣熱銷「大湖草莓舒芙蕾」6.5吋780元，完全不加一滴水，使用日本鑽石牌的麵粉與頂級的法國奶油製作，是可以外帶的舒芙蕾，採用大湖香水草莓，溶入法式甜點舒芙蕾，每一口都驚艷無比。

▲▼city’super網羅「日本藍帶甜點、IG打卡名店蛋糕」等，搶攻母親節商機。（圖／業者提供）

▲強調每日新鮮現作且可以外帶的埔里人氣名店「SkySon天子舒芙蕾蛋糕」的人氣熱銷「大湖草莓舒芙蕾」。（圖／業者提供）

遠企店則引進比利時生產製造的頂級手工巧克力品牌「Diva Life花燦蝶舞悠活養生禮盒85%黑巧克力」榮獲比利時皇室御用殊榮，採用純正比利時皇家85%黑巧克力，入口都可品嘗到柔和香氣，7入 售價850元，「第2盒半價」。

▲全聯母親節蛋糕預購TOP3出爐，「中村藤吉本店醇乳抹茶」入列。（圖／業者提供）

另外，全聯福利中心為慶祝母親節，集結蛋糕、公益手作食品禮盒、家電等預購優惠，其中25款蛋糕包括永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕、中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪⋯等，價格介於220元～600元間。

全聯觀察今年母親節預購開檔後的銷售情況，其中最夯TOP前三名分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪」，而消費者最喜歡口味以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。

另在4/15~5/12期間，全聯也推出We Sweet甜點女人節，為歡慶新包裝上市，期間每週六、日、一We Sweet全品項88折！

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city’super母親節蛋糕

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