全聯母親節蛋糕預購TOP3出爐！甜點這期間「全品項88折」

▲全聯母親節蛋糕預購TOP3出爐，「中村藤吉本店醇乳抹茶」入列。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝母親節，全聯福利中心集結蛋糕、公益手作食品禮盒、家電等預購優惠，其中25款蛋糕包括永心鳳茶烏龍巧克力蛋糕、中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪⋯等，價格介於220元～600元間；另外4/15~5/12推出We Sweet甜點女人節，為歡慶新包裝上市，期間每週六、日、一We Sweet全品項88折！

全聯表示母親節是超市重要檔期，業績預計在節日前一週左右攀上高峰，尤其蛋糕最受到消費者青睞，近幾年全聯母親節蛋糕銷量都有超過50%成長，而去年檔期整體蛋糕銷量，更較平常多了10倍。

今年預購檔期自2/25開跑自5/5止，為期69天，目前活動開跑至今已較去年同期成長2成，全聯觀察今年母親節預購開檔後的銷售情況，其中最夯TOP前三名分別為「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「中村藤吉本店醇乳抹茶重乳酪」，而消費者最喜歡口味以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞。

▲芋見幸福千層蛋糕。（圖／業者提供）

最夯TOP前三名的「芋見幸福千層蛋糕」，嚴選日本配方研製之鮮嫩奶香的蛋餅皮、搭配層層堆疊的香純濃郁鮮奶油內餡，以及大甲芋泥為主體的芋泥餡，風味香濃不甜膩；「手信坊乳酪蛋糕」標榜全程手工製作，不加任何一滴水，100%完美比例，口感綿密細緻；而「中村藤吉本店醇乳抹茶」重乳酪是抹茶融入乳酪做成重乳酪蛋糕，搭上完美的紅豆，濃郁的乳酪與巧克力餅乾襯托著清苦甘醇的茶香，口感層次豐富，蛋糕綿密不膩口，絕對能驚艷媽媽的味蕾。

▲手信坊乳酪蛋糕。（圖／業者提供）

全聯也推出公益食品禮盒「夢想福利社」實踐公益賣場的精神，搭配母親節預購，限量開賣夢想福利社商品，集結勝利廚房、愛盲基金會、唐氏症基金會，推出熱銷的4項手作食品禮盒，不僅可以做公益，還可以滿足不同媽媽們的喜好，即日起至5/5可到全聯預購夢想福利社商品，支持夢想福利社。

因應母親節，全聯也推出超人氣家電，限量300台「飛利浦雙重脈衝智慧電鍋」提供19種烹調模式，可萃取食物營養釋放精華美味，提升胺基酸60%、蛋白質20%，市價16,900元，預購限定價為12,900，PX Pay還贈送4,000福利點，一鍋抵多鍋，幫助媽媽們輕鬆上菜。



其中還有飽受日本媽媽們喜愛的「VERMICULAR日本琺瑯鑄鐵平底鍋」，具備獨特熱傳導技術，並且有良好的熱傳導性及全新獨特的親水性琺瑯材質，產生獨特的水分瞬間蒸發及遠離紅外線效果，滿足各類煎炒料理，預購限定價為5,200元，PX Pay還贈送300福利點。

全聯We Sweet也特別於4/15~5/12推出「We Sweet甜點女人節」，針對約50款冷藏及常溫熱銷品項更新包裝視覺，採用6款不同底色加上具有現代感的擠花圖形，讓人耳目一新。為歡慶新包裝上市，期間每週六、日、一We Sweet全品項88折，預計可帶動業績雙位數成長。

另搶攻送禮商機，4/15～5/12也推出歐系廚房時尚精品預購活動，包含國外原裝進口的「比利時BergHOFF」及「荷蘭Brabantia」等品牌，強調極簡設計及粉嫩色系，不論是刀具、砧板還是多功能置物籃或環保桶等，共有7款，每款都只需用200福利點就能加價換購，換算市價最低32折起，趁母親節換起來送給辛苦媽咪好禮，讓她廚房更顯時尚有型。