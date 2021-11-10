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量販超市雙11懶人包！超狂1元商品限量搶、家電下殺34折一次看

▲▼全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

▲量販超市搶攻雙11，全聯PXGo!推出 「1111最狂Go物節」，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰雙11！各大量販超市業者也集結線上、線下資源推出優惠，包括全聯「1111最狂Go物節」在線上消費滿1111元就送1111福利點，3C家電用品爆殺價，實體門市也有超過300項商品憑會員「買1送1」。而愛買量販今年更首度與東森購物合作加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」。家樂福則祭出抽iPhone等活動，還有多項家電下殺最低3.4折起；而city’super紅酒4瓶1111元也十分吸引消費者青睞！

●全聯「1111最狂Go物節」

全聯「1111最狂Go物節」11/10-11/12主活動正式開跑，使用PX Pay支付，全站單日每「滿1111元送1111福利點」，再加碼贈111元滿額現折購物金折價券。另外購買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元。而購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點。

限時3天期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。

另外還有機會抽到萬元買菜金！PXGo!自11/8-11/12限時5天期間內，只要會員登入PXGo!還可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，除了有機會獲得最大獎11萬福利點（等於1萬1千元），還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮。

在實體門市方面，也祭出「超級週年慶」，除推出超過300項商品憑會員「買1送1」外，自11/10-11/12限時3天，也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，消費者可趁此時囤貨買爆！

▲愛買百款商品最低4.8折，還首度推出線上「1元商品限量搶」。（圖／業者提供）

●愛買

愛買線上購物蝦皮商城平台，今年以神券「天天領、折上折」為主打亮點；此外在愛買線上購物樂天市場平台，即日起到11/11(四)搶愛買限量品牌折價券購買iPhone 13系列商品，下單刷樂天信用卡並搭配分期回饋，享最高85折折扣優惠。

而11/11(四)雙11主戰場當天，各平台推出不同活動應戰，蝦皮商城平台萬件商品任選「全店89折」；樂天市場平台推出「全店92折、3C商品98折，還有整點激殺品最低49折起」；東森購物平台2021年Q4新開站，今年首度加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」、「滿1111元抽111東森幣」和「每日一物限搶最低33折起」來搶食雙11商機大餅。

愛買實體通路部分，即日起～11/16(六)祭出130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1。會員11/11(四)~11/12(五)獨享2天雙11快閃雙重優惠，出示數位APP會員搶限量111元滿額抵用券以及自有品牌「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」限量11元加價購。

▲家樂福「雙11搶振興」，線上購物天天搶超殺折價券，實體門市多項家電下殺最低3.4折起。（圖／業者提供）

●家樂福雙11搶振興

家樂福「雙11搶振興」，線上購物11月10日至11日不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮。而即日起至11/11推出指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）；天天搶超殺折價券，於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金。

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

▲city’super搶攻雙11及週年慶，千款爆品1+1優惠。（圖／業者提供）

●city’super

city’super在11/11-11/21連續10天，復興、信義、板橋三店配合百貨週年慶及雙11，祭出千款精選爆品1+1超值優惠！其中特別針對頂級食材及上百支葡萄酒、清酒備貨較去年多1倍的優惠商品及組合，推出超狂4瓶組合價1111元；另推薦「豪野鴨特級法式煙燻鴨胸」買1送1優惠價280元。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

11/11-11/21連續10天，city’super復興、信義、板橋三店當日消費滿1000元以上含紙本振興券，即送100元活動抵用券，並可與週年慶優惠累贈。另再祭出年度熱銷前十大的頂級食材優惠，包括日本麝香葡萄46折的限時搶購、A5和牛牛排54折起。

city’super復興店週年慶更主打必囤超大容量的「西班牙克拉盟特級初榨橄欖油」1000ml買一送一優惠價699元，限量500瓶；11/12美國特選板腱火鍋肉片200g買一送一優惠價399元。

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雙11全聯家樂福愛買city’super

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