婆媽最愛印花換購又來了！全聯首度合作德國百年廚具　最低15折

▲全聯開跑今年第一檔印花換購活動！首次與德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具合作，推出9款換購商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

婆媽最愛的印花換購活動又來了！全聯推出今年第一檔全店印花活動，首次合作德國百年精品廚具「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」，推出9款商品，全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價15折起換購。此次更再度邀請蔡依琳擔任印花活動代言人，還與全聯先生一起拍廣告、錄節目大展廚藝。

▲全聯開跑今年第一檔印花換購活動，再度邀請蔡依林代言。（圖／業者提供）

全聯福利中心在4/15～8/18期間開跑「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具印花換購活動，即日起搶先開集數位印花，在「PXGo!全聯線上購」消費滿400元更有印花雙倍送，使用PX Pay首筆消費還可加贈10枚，讓民眾於疫情間即使無法常出門，一樣能快速收集印花並使用「貼印花」功能，在手機上享受收集趣味。

另外消費者也能透過「印花轉贈」及「請支援印花」功能，跨越地理限制送給遠方親朋好友，收集更方便。同時為提供給會員馬上換專屬回饋，本檔換購商品還能用1,200點或1,600福利點限量加價換購，預計整檔活動可帶動業績較去年同期成長一成。

這次為帶給消費者全新感受，特別首次與德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具合作，共推出9款換購商品，包含經典熱銷款的「X型摺疊收納隔熱墊」、「琺瑯不鏽鋼雙耳湯鍋20cm」、「耐熱玻璃吸管（附不鏽鋼吸管刷）」、「雙層隨行杯480ml」、「真空保溫壺750ml」，以及一盒萬用的「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒0.6L」、「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒1.1L」和「可拆式把手」，與好收納不佔空間的「IH電磁爐收納組」，每款美麗實力兼具，不只讓料理變得更輕鬆，更為生活騰出美好空間。

全聯表示，印花活動從2015年至今，從每年1檔到每年2到3檔，至2022年邁入第13檔活動，前面12檔印花活動累計已發出超過21億張貼紙，以高度換算下來相當於10萬棟101大樓，其中去年搭配「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」首推出的數位印花，更受到忠誠消費者愛用，該檔派發占比逾6成、為紙本印花貼紙2倍，回兌占比將近高達7成，顯示使用數位印花的顧客參與率更高。整檔換購數量前3名商品分別為，不鏽鋼保鮮盒組、中華炒鍋、圓深煎鍋，顯示出民眾仍較偏愛多功能及實用的換購商品。

而根據全聯內部數據統計，過往推出的12檔集印花換購活動，共已換出超過1200萬件商品、總換購金額突破115億元，換算下來平均每檔可創造約10億元業績，等於台灣每一戶家庭都參與了全聯印花集點。

其中最受消費者喜愛的換購商品為鍋具，已換購超過275萬件，其次為刀具也有累計換購逾220萬件佳績；小家電則有100萬件。另從2021年「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」換購活動中發現，多功能可收納的不鏽鋼保鮮盒組特別受到民眾青睞，一舉奪下第一名寶座，整檔換購量近20萬組。

▲全聯首度與德國百年精品「SIEGWERK思威克琺瑯不鏽鋼」廚具合作，推出9款換購商品。（圖／業者提供）

「德國的SIEGWERK思威克」創立於1911年，以傳承百年歷史的「琺瑯塗層專利技術」結合精品美學設計，打造領先全球的琺瑯廚具品牌。其中「琺瑯塗層專利技術」可完全隔絕有害金屬物質，使品牌的每一款產品都擁有最高的導熱效果及耐用性。其中全聯獨家推出的「IH電磁爐收納組」，是SIEGWERK思威克在台灣首次發表商品，輕巧好收納的電磁爐搭配可調節多段火力，滿足不同烹調方式，集滿70枚印花加價2199元就能擁有，換算市價只要38折起。

另外一盒萬用的「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒0.6L」、「琺瑯不鏽鋼萬用料理盒1.1L」，使用內外琺瑯塗層與不鏽鋼鍋胚，蓋上蓋子不僅變成隨時可攜帶外出的保鮮盒，結合「可拆式把手」還可立刻變身「琺瑯平底鍋」，適用於電陶爐、電磁爐、瓦斯爐、IH電磁爐、烤箱等，集滿印花整組只需加價1317元即可入手，無論是烹煮、用餐還是儲食、保鮮，通通沒問題。