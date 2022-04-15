　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」！麵包、甜點獲動物福利標章

▲▼全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯為友善環境和動物，同時讓消費者吃得安心，在700多家門市設置「動福蛋專區」；此外最夯的We Sweet甜點、READ BREAD吐司也有多款商品獲得「動物福利標章」認證。包括近來獨家販售的「小農鮮奶巨大杯」，使用動福驗證在地小農吉蒸牧場鮮奶與進口鮮奶油，結合湯種蛋糕體，一口挖下，濕潤香濃，近來還有期間限定特價！

在重視動物福利與產品溯源的浪潮下，台灣也開始用友善的方式飼養蛋雞，希望打造優質環境以不用藥的方式下讓母雞安心產蛋。全聯目前販售5支動福蛋品，包括「幸福牧場蛋黃香人道雞蛋」、「瑞牧平飼動福蛋」、「大成散步雞（紅蛋）」、「大成散步雞（紅蛋）－褐藻蛋」、「究巢動福紅殼蛋」等，皆在全台700多家門市販售。

而台北南港旗艦店則規劃整座專區販賣，提供10多款動福蛋品牌供選擇，因動福蛋兼顧人道與環境衛生的理念，也越來越多重視食安、關心動物福祉的消費者支持。

▲▼全聯We Sweet甜點、READ BREAD吐司多款商品獲得「動物福利標章」認證。（圖／業者提供）

▲READ BREAD小農鮮奶吐司。（圖／業者提供）

除了動福蛋，全聯在甜點、吐司系列也陸續獲得動物福利標章認證，像是原為部分地區限定販售的「READ BREAD小農鮮奶吐司」，2021年8月中上市至今銷售金額已破5,000萬元，是不少網友的推薦好物。原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，在方便保存的夾鏈袋設計內裝入2個獨立的小吐司，切成8片再附加4片吐司邊，滿足不同消費者的喜愛，更是通路首家通過動物福利標章產銷監管鏈的商品。

▲▼全聯We Sweet甜點、READ BREAD吐司多款商品獲得「動物福利標章」認證。（圖／業者提供）

▲小農鮮奶戚風蛋糕。（圖／業者提供）

全聯We Sweet 也有3款獲得動物福利標章認證的甜點，包括獨家販售「小農鮮奶巨大杯」使用動福驗證在地小農吉蒸牧場鮮奶與進口鮮奶油，結合湯種蛋糕體，一口挖下，濕潤香濃；而升級版的「小農鮮奶戚風蛋糕」同樣使用吉蒸牧場鮮奶為原料，以日式道地戚風蛋糕體，以3夾2的多層次工法，創造蛋糕與奶餡的絕佳平衡感；暢銷款「小農鮮奶泡芙」則是將鮮奶原料搭配日式軟皮工法，以2：1的絕佳皮餡比，打造滿滿的幸福感。

▲全聯We Sweet獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」，具有動物福利標章。（圖／業者提供）

全聯We Sweet也特別在4/15~5/12推出「We Sweet甜點女人節」，除了更換新包裝，期間每週六、日、一，全品項88折。「小農鮮奶巨大杯」原價89元，特價期間78元。

▲▼全聯We Sweet甜點、READ BREAD吐司多款商品獲得「動物福利標章」認證。（圖／業者提供）

▲小農鮮奶泡芙。（圖／業者提供）

另外，家樂福歷經4年努力，推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章、100%無添加三章認證的「透明吐司」。除了透明原料追溯到乳牛和蛋雞飼養環境及過程之外，透明吐司製作過程完全不加一滴水，撕開麵包可以看見柔軟細緻的組織，並聞到淡淡奶蛋香，入口綿密鬆軟。

家樂福也在即日起至4月19日推出吐司大賞，超過10種優質吐司，包含造型可愛的虎斑貓吐司、使用台灣小麥的月光下吐司，以及芝麻吐司等產品，適合早餐、下午茶享用。

你可能也想看

全聯母親節蛋糕預購TOP3出爐！甜點這期間「全品項88折」

婆媽最愛印花換購又來了！全聯首度合作德國百年廚具　最低15折

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／蔡英文接見美參院訪團　國台辦回應了
一圖懂輕重症分流！　「這4類人」才送醫
快訊／單日破百！　桃園新增本土確診100+
全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看
高雄娛樂圈開工！爆乳短裙妹「露辣腿快篩」排排站
LIVE／本土今傳破1200例　北北桃累積已破3600
快訊／「放棄台灣就是放棄自由民主」　葛萊姆：是時候讓中國付出
姓名「這4字」中任1字　免費吃龍蝦！
協商破局！台鐵1.2萬人「勞動節不加班」　9成列車開不出去
快訊／台中首例中重症！　打過2劑疫苗廠牌曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食：忠誠牛肉麵

阿嬤妳今天吃了沒！？不要再說沒感覺了！

全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」！麵包、甜點獲動物福利標章

4／18限時搭計程車不用錢　再搶1折流血價iPhone13 Pro Max 128G

測驗你是哪一種社畜？　統一陽光高纖燕麥穀奶把關打拚族的健康飲食

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？網友大推紫紅色這包：啊嘶

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝大杯美式只要28元

母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！

賣家提出4點直批「蝦皮韭菜收割季」　出清二手收高手續費不合理

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

《吃在天母》晚來你就吃不到的排隊美食：忠誠牛肉麵

阿嬤妳今天吃了沒！？不要再說沒感覺了！

全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」！麵包、甜點獲動物福利標章

4／18限時搭計程車不用錢　再搶1折流血價iPhone13 Pro Max 128G

測驗你是哪一種社畜？　統一陽光高纖燕麥穀奶把關打拚族的健康飲食

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？網友大推紫紅色這包：啊嘶

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」　爽喝大杯美式只要28元

母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！

賣家提出4點直批「蝦皮韭菜收割季」　出清二手收高手續費不合理

估7、8月有機會解除隔離　台灣虎航今起大舉招募機師、客艙組員等人才

快訊／國道3號貨車追撞緩撞車　駕駛受困搶救車流回堵3公里

莫斯科號沉沒！專家：烏克蘭能靠飛彈「釘住」黑海俄軍

潛入地球最深處破世界紀錄！　海溝「驚見廢棄生鏽油桶」駭人場面

高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

李明哲案全經過！赴陸訪友變「坐牢5年」今返台　人權爭議謎團待解

濫用特支費爆爭議　陳信瑜道歉將繳交罰款

蔡英文接見美國參院訪團　國台辦：阻擋不了「祖國統一」進程

偽出國一日遊！帶你吃道地日料　許維芳秀法寶「JCB卡」輕鬆省

聽到要出門「先玩弄爸➝乖穿胸背」　頑皮柴繞客廳躲貓貓：來抓我

消費熱門新聞

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元

蝦皮又漲成交手續費　5/1起不分檔期多收1%

限時4天！超商黑色情人節咖啡飲品優惠

賣場熱銷神物再祭特價引暴動

全聯獲動物福利標章！獨家開賣小農鮮奶巨大杯

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

超商連5天「哈根達斯雪糕買3送3」

超商新推燕麥奶蔬食海鮮焗飯、燕麥奶茶

4大拍賣平台成交手續費一次看

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

賣家提出4點直批「蝦皮韭菜收割季」

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

阿Ben半夜笑了「被塔綠班出征初體驗」

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面