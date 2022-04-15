全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」！麵包、甜點獲動物福利標章

▲全聯獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯為友善環境和動物，同時讓消費者吃得安心，在700多家門市設置「動福蛋專區」；此外最夯的We Sweet甜點、READ BREAD吐司也有多款商品獲得「動物福利標章」認證。包括近來獨家販售的「小農鮮奶巨大杯」，使用動福驗證在地小農吉蒸牧場鮮奶與進口鮮奶油，結合湯種蛋糕體，一口挖下，濕潤香濃，近來還有期間限定特價！

在重視動物福利與產品溯源的浪潮下，台灣也開始用友善的方式飼養蛋雞，希望打造優質環境以不用藥的方式下讓母雞安心產蛋。全聯目前販售5支動福蛋品，包括「幸福牧場蛋黃香人道雞蛋」、「瑞牧平飼動福蛋」、「大成散步雞（紅蛋）」、「大成散步雞（紅蛋）－褐藻蛋」、「究巢動福紅殼蛋」等，皆在全台700多家門市販售。

而台北南港旗艦店則規劃整座專區販賣，提供10多款動福蛋品牌供選擇，因動福蛋兼顧人道與環境衛生的理念，也越來越多重視食安、關心動物福祉的消費者支持。

▲READ BREAD小農鮮奶吐司。（圖／業者提供）

除了動福蛋，全聯在甜點、吐司系列也陸續獲得動物福利標章認證，像是原為部分地區限定販售的「READ BREAD小農鮮奶吐司」，2021年8月中上市至今銷售金額已破5,000萬元，是不少網友的推薦好物。原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，在方便保存的夾鏈袋設計內裝入2個獨立的小吐司，切成8片再附加4片吐司邊，滿足不同消費者的喜愛，更是通路首家通過動物福利標章產銷監管鏈的商品。

▲小農鮮奶戚風蛋糕。（圖／業者提供）

全聯We Sweet 也有3款獲得動物福利標章認證的甜點，包括獨家販售「小農鮮奶巨大杯」使用動福驗證在地小農吉蒸牧場鮮奶與進口鮮奶油，結合湯種蛋糕體，一口挖下，濕潤香濃；而升級版的「小農鮮奶戚風蛋糕」同樣使用吉蒸牧場鮮奶為原料，以日式道地戚風蛋糕體，以3夾2的多層次工法，創造蛋糕與奶餡的絕佳平衡感；暢銷款「小農鮮奶泡芙」則是將鮮奶原料搭配日式軟皮工法，以2：1的絕佳皮餡比，打造滿滿的幸福感。

▲全聯We Sweet獨家開賣「小農鮮奶巨大杯」，具有動物福利標章。（圖／業者提供）

全聯We Sweet也特別在4/15~5/12推出「We Sweet甜點女人節」，除了更換新包裝，期間每週六、日、一，全品項88折。「小農鮮奶巨大杯」原價89元，特價期間78元。

▲小農鮮奶泡芙。（圖／業者提供）



另外，家樂福歷經4年努力，推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章、100%無添加三章認證的「透明吐司」。除了透明原料追溯到乳牛和蛋雞飼養環境及過程之外，透明吐司製作過程完全不加一滴水，撕開麵包可以看見柔軟細緻的組織，並聞到淡淡奶蛋香，入口綿密鬆軟。

家樂福也在即日起至4月19日推出吐司大賞，超過10種優質吐司，包含造型可愛的虎斑貓吐司、使用台灣小麥的月光下吐司，以及芝麻吐司等產品，適合早餐、下午茶享用。

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