超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

▲city’super獨家引進北海道巧克力第一品牌ROYCE，祭出白色情人節優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

City’super超市獨家引進北海道人氣巧克力品牌ROYCE’，而因應高雄大遠百快閃店倒數計時，也看好38婦女節和白色情人節到來，即日起至3/14推出白色巧克力系列商品優惠，凡消費滿1314元，就送市價370元爆米花巧克力1盒；另外加購原價520元的生巧克力，只要314元。

高雄大遠百ROYCE’快閃店倒數計時，即日起至3/14因應白色情人節，推出最撩的白色巧克力系列商品優惠活動，期間購買任一款白巧克力商品消費滿1314元，就送市價370元爆米花巧克力1盒；另外再加購指定3口味的生巧克力（香檳、苦味、白巧克力），原價520元，加購價314元。

業者提到，相較於一般巧克力含有苦澀的可可粉成分，白巧克力含有較多比例的牛奶與糖，所以口感上相較一般巧克力更加香甜滑順，而ROYCE’白巧克力系列中，最熱銷的屬「白巧克力起司口味的洋芋片巧克力」，是一款洋芋片和白巧克力的獨特結合。

▲因應白色情人節，白色巧克力商品祭出優惠。（圖／業者提供）

而擁有絕美水藍色外盒的「白巧克力口味生巧克力」，是一款融合北海道生奶油及添加櫻桃和橙子利口酒，口感滑順且餘韻無窮，也是品牌銷售常勝軍；「軟滑牛奶巧克力&白巧克力口味醇巧克力」 各20枚480元/盒，是口感軟滑的軟滑牛奶口味和新鮮牛奶風味的白巧克力相搭配的醇巧克力，味道香濃好吃，能品嘗到兩款不同口味。 其他還有「白巧克力口味杏仁巧克力」、「白巧克力口味巧克力磚」。

City’super表示，從銷售數據觀察，因受疫情影響連2年無法出國，讓消費者更注重送禮以及節日儀式感，連同帶動西洋情人節當週銷售業績與平日翻倍成長，尤其帶有微醺感的巧克力最為暢銷，光是添加酒的巧克力商品銷量，就稱霸熱銷排行榜近半數。

▲愛買期間限定開賣日本知名草莓餅乾。（圖／業者提供）

另外為迎接「38國際婦女節」，愛買量販祭出30款為女性健康加分的商品「最低5折起」；也推出超過600款米、油、調味品、麵、衛生紙等安心抗漲商品，最低39折起，還有超過200款商品買1送1、第2件5折。

即日起至3/8，愛買也期間限定開賣日本知名草莓餅乾，Bourbon「濃郁草莓風味夾心餅乾」總限量650盒；而Bourbon北日本「艾莉絲草莓風味威化餅」總限量900盒；Glico格力高「草莓果肉巧克力棒」一口接一口超涮嘴，特價65元。

▲愛買限定開賣草莓季限定烘焙系列商品。（圖／業者提供）

在烘焙方面，也限定開賣草莓季限定烘焙系列商品，夢幻粉紅烘焙商品有「草莓菠蘿泡芙」、「北海道草莓蛋糕」、「草莓巧克力脆皮麵包」、「草莓輕乳酪」和「草莓卡士達蛋糕」等一共13款，選用台灣新鮮特號草莓，販售直到草莓產季結束為止，讓喜愛草莓的粉絲們為之瘋狂。