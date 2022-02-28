　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

▲▼city’super獨家北海道巧克力第一品牌ROYCE，祭出白色情人節優惠。（圖／業者提供）

▲city’super獨家引進北海道巧克力第一品牌ROYCE，祭出白色情人節優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

City’super超市獨家引進北海道人氣巧克力品牌ROYCE’，而因應高雄大遠百快閃店倒數計時，也看好38婦女節和白色情人節到來，即日起至3/14推出白色巧克力系列商品優惠，凡消費滿1314元，就送市價370元爆米花巧克力1盒；另外加購原價520元的生巧克力，只要314元。

高雄大遠百ROYCE’快閃店倒數計時，即日起至3/14因應白色情人節，推出最撩的白色巧克力系列商品優惠活動，期間購買任一款白巧克力商品消費滿1314元，就送市價370元爆米花巧克力1盒；另外再加購指定3口味的生巧克力（香檳、苦味、白巧克力），原價520元，加購價314元。

業者提到，相較於一般巧克力含有苦澀的可可粉成分，白巧克力含有較多比例的牛奶與糖，所以口感上相較一般巧克力更加香甜滑順，而ROYCE’白巧克力系列中，最熱銷的屬「白巧克力起司口味的洋芋片巧克力」，是一款洋芋片和白巧克力的獨特結合。

▲▼city’super獨家北海道巧克力第一品牌ROYCE，祭出白色情人節優惠。（圖／業者提供）

▲因應白色情人節，白色巧克力商品祭出優惠。（圖／業者提供）

而擁有絕美水藍色外盒的「白巧克力口味生巧克力」，是一款融合北海道生奶油及添加櫻桃和橙子利口酒，口感滑順且餘韻無窮，也是品牌銷售常勝軍；「軟滑牛奶巧克力&白巧克力口味醇巧克力」 各20枚480元/盒，是口感軟滑的軟滑牛奶口味和新鮮牛奶風味的白巧克力相搭配的醇巧克力，味道香濃好吃，能品嘗到兩款不同口味。 其他還有「白巧克力口味杏仁巧克力」、「白巧克力口味巧克力磚」。

City’super表示，從銷售數據觀察，因受疫情影響連2年無法出國，讓消費者更注重送禮以及節日儀式感，連同帶動西洋情人節當週銷售業績與平日翻倍成長，尤其帶有微醺感的巧克力最為暢銷，光是添加酒的巧克力商品銷量，就稱霸熱銷排行榜近半數。 

▲▼愛買草莓季祭出期間限定甜點、零食。（圖／業者提供）

▲愛買期間限定開賣日本知名草莓餅乾。（圖／業者提供）

另外為迎接「38國際婦女節」，愛買量販祭出30款為女性健康加分的商品「最低5折起」；也推出超過600款米、油、調味品、麵、衛生紙等安心抗漲商品，最低39折起，還有超過200款商品買1送1、第2件5折。

即日起至3/8，愛買也期間限定開賣日本知名草莓餅乾，Bourbon「濃郁草莓風味夾心餅乾」總限量650盒；而Bourbon北日本「艾莉絲草莓風味威化餅」總限量900盒；Glico格力高「草莓果肉巧克力棒」一口接一口超涮嘴，特價65元。

▲▼愛買草莓季祭出期間限定甜點、零食。（圖／業者提供）

▲愛買限定開賣草莓季限定烘焙系列商品。（圖／業者提供）

在烘焙方面，也限定開賣草莓季限定烘焙系列商品，夢幻粉紅烘焙商品有「草莓菠蘿泡芙」、「北海道草莓蛋糕」、「草莓巧克力脆皮麵包」、「草莓輕乳酪」和「草莓卡士達蛋糕」等一共13款，選用台灣新鮮特號草莓，販售直到草莓產季結束為止，讓喜愛草莓的粉絲們為之瘋狂。

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
3台人困在烏克蘭戰區！　吳釗燮私訊曝
快訊／「BLACKPINK」ROSÉ確診！　出國前被檢出陽性
全球對他欽佩！澤倫斯基「支持度破9成」　喜劇演員變抗俄領袖
談判將展開！　CNN斷言：普丁「1情況」才可能休戰
單身姊想生了！　竟拿「妹婿保險套」塞入體內
烏克蘭第2大城「滿地砲坑」！　震撼衛星圖曝光
台生曝逃到波蘭一路暢行關鍵！　現在要撤「最好帶上1物」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

超商獨家！4款「史努比環保杯」粗細吸管通通有　胖虎存錢筒送金幣

超商限定！蠟筆小新最新13款限量周邊　積木年曆、屁屁滑鼠墊超Q

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

超商獨家！4款「史努比環保杯」粗細吸管通通有　胖虎存錢筒送金幣

超商限定！蠟筆小新最新13款限量周邊　積木年曆、屁屁滑鼠墊超Q

女友哭訴得腦瘤...Junior「陪妳一生」慘被分手　心碎3年真相讓他傻眼

預約T1本土年度最佳扣籃　府城飛鷹劉駿霆單臂重扣超殺

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

闖紅燈酒測值1.0　賓士男喊：怎麼可能！女伴也要被罰

不斷更新／ROSÉ也確診！《Queendom 2》女團3人染疫「缺席表演」

3台人困烏克蘭戰區　他曝吳釗燮私訊：火速派車接走費用政府負擔

單戀偏鄉女教師！6寶爸2度闖宿舍　破壞鐵網監視器下場曝

擺脫骨灰罈？紐約好市多出「聯名彼得兔」茶罐　網笑：寵物用

廣島宣布開幕戰先發　大瀨良大地連4年擔綱

《黑澀會》米奇確診1周再快篩「傻眼反應全被拍」！還原時間軸：大家都得了

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

消費熱門新聞

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1

「IG男友」必備心機小道具

超商連3天衛生紙下殺3.6折、拿鐵買1送1

屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價

搶喝買1送1！超商228咖啡優惠懶人包

超商獨家史努比環保杯、胖虎存錢筒

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

醫師研發減重茶一天一包就能瘦

超商228連假加碼「大杯美式買1送1」

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週！

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

2大超商推「咖啡訂閱制」了！

更多熱門

相關新聞

台南市中心有3萬白色玫瑰燈海超夢幻

台南市中心有3萬白色玫瑰燈海超夢幻

台南又有新去處啦！隨著西洋情人節和白色情人節即將到來，台南市政府觀光旅遊局就結合情人節主題，在永華市政中心旁的西拉雅廣場打造3萬朵白色玫瑰花燈海，入夜點燈後更加夢幻，成為最新拍照打卡景點，美麗燈海預計至3月27日為止。

確定要漲！賣場證實收到衛生紙調漲通知

確定要漲！賣場證實收到衛生紙調漲通知

台人最愛泡麵冠軍出爐！神級吃法快看

台人最愛泡麵冠軍出爐！神級吃法快看

全聯抽3名車買氣爆棚　網：頭獎中獎率最高

全聯抽3名車買氣爆棚　網：頭獎中獎率最高

百元刮1台兩黃金條！賣場虎年刮刮卡開賣了

百元刮1台兩黃金條！賣場虎年刮刮卡開賣了

關鍵字：

City’super愛買白色情人節

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

男神「被迫出櫃」消失螢光幕5年

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面