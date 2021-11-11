　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

▲▼愛買雙11。（圖／業者提供）

▲愛買百款商品最低4.8折，還首度推出線上「1元商品限量搶」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

雙11今日迎來主戰場！各大量販超市業者也集結線上、線下資源推出優惠，包括全聯「1111最狂Go物節」在線上消費滿1111元就送1111福利點，3C家電用品爆殺價，實體門市也有超過300項商品「買1送1」。而愛買量販今年更首度與東森購物合作加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」。家樂福則祭出抽iPhone等活動，還有多項家電下殺最低3.4折起；而city’super搭上百貨週年慶，更祭出紅酒4瓶1111元！

●愛買

愛買線上購物蝦皮商城平台，今年以神券「天天領、折上折」為主打亮點；此外在愛買線上購物樂天市場平台，今（11/11）搶愛買限量品牌折價券購買iPhone 13系列商品，下單刷樂天信用卡並搭配分期回饋，享最高85折折扣優惠。

今日愛買各平台推出不同活動應戰，蝦皮商城平台萬件商品任選「全店89折」；樂天市場平台推出「全店92折、3C商品98折，還有整點激殺品最低49折起」；東森購物平台2021年Q4新開站，今年首度加入雙11戰場，祭出超強「1元商品限量搶」、「滿1111元抽111東森幣」和「每日一物限搶最低33折起」來搶食雙11商機大餅。

愛買實體通路部分，即日起～11/16(六)也祭出130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1。會員11/11(四)~11/12(五)獨享2天雙11快閃雙重優惠，出示數位APP會員搶限量111元滿額抵用券以及自有品牌「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」限量11元加價購。

▲▼全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

▲全聯PXGo!推出 「1111最狂Go物節」，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

●全聯「1111最狂Go物節」

全聯「1111最狂Go物節」即日起-11/12使用PX Pay支付，全站單日每「滿1111元送1111福利點」，再加碼贈111元滿額現折購物金折價券。另外購買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元。而購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點。

活動期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。

另外還有機會抽到萬元買菜金！PXGo!即日起到11/12，只要會員登入PXGo!還可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，除了有機會獲得最大獎11萬福利點（等於1萬1千元），還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮。

在實體門市方面，也祭出「超級週年慶」，除推出超過300項商品憑會員「買1送1」外，自即日起至11/12也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，消費者可趁此時囤貨買爆！

▲家樂福「雙11搶振興」，線上購物天天搶超殺折價券，實體門市多項家電下殺最低3.4折起。（圖／業者提供）

●家樂福雙11搶振興

家樂福「雙11搶振興」，線上購物11/11不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮；還推出指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）。而超殺折價券於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金。

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

▲city’super搶攻雙11及週年慶，千款爆品1+1優惠。（圖／業者提供）

●city’super

city’super在11/11-11/21連續10天，復興、信義、板橋三店配合百貨週年慶及雙11，祭出千款精選爆品1+1超值優惠！其中特別針對頂級食材及上百支葡萄酒、清酒備貨較去年多1倍的優惠商品及組合，推出超狂4瓶組合價1111元；另推薦「豪野鴨特級法式煙燻鴨胸」買1送1優惠價280元。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

11/11-11/21連續10天，city’super復興、信義、板橋三店當日消費滿1000元以上含紙本振興券，即送100元活動抵用券，並可與週年慶優惠累贈。另再祭出年度熱銷前十大的頂級食材優惠，包括日本麝香葡萄46折的限時搶購、A5和牛牛排54折起。

city’super復興店週年慶更主打必囤超大容量的「西班牙克拉盟特級初榨橄欖油」1000ml買一送一優惠價699元，限量500瓶；11/12美國特選板腱火鍋肉片200g買一送一優惠價399元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

ET快訊
麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」　嫁王泉仁7年私下互動曝光
陳柏霖醉摟郭雪芙！　搭肩女神酒吧狂歡直擊
瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對
深夜規模6.6地震全台有感！　氣象局曝「遠地震央」
今晨最低6.8℃　40年來冷氣團最早侵台！7縣市不到10度拉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

High Five！遇路人伸手攔公車　他高興擊掌後笑翻：粉絲見面會

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

拆彈專家淪外遇渣男　王必勝曝「不倫被拍」心情：已被婚外情炸死

敦南豪宅遭強占！幽靈住戶霸占500坪頂加30年　囂張嘲諷：沒男人嗎

麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」！　嫁王泉仁7年私下互動曝光

LV、Dior相繼推出AirPods珍珠耳環　可以變成項鍊，萬元初就能入手

年終獎金長榮海運10個月起跳　公股銀上看7個月

《哈利波特》上映20年！戲院重放《神秘的魔法石》　台灣也看得到

全身發癢、出現紅疹恐是蕁麻疹上身　醫揪「致病因」

瑪莎拉蒂3煞瞎掰「互毆」　男大生同車友人還原現場：警察竟全信

國家影視聽中心搶先看！　「金馬音效大師」杜篤之站台推薦

震撼彈！BV創意總監宣佈離職　爆款雲朵包、編織鞋出自他手

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

8大速食店「雙11優惠」懶人包！

8大速食店「雙11限定好康」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品第2件6折

必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲

雙11秒殺必買清單！

更多熱門

相關新聞

雙11餐廳美食優惠懶人包

雙11餐廳美食優惠懶人包

今天是雙11、也是光棍節，除了是電商平台的年度大檔，各界都來搶商機，像是餐飲業就推出各種優惠方案，除了指定牛排即享買一送一，也有披薩外帶第二件只要11元，飯店還祭出烤鴨現折1111元、雙人下午茶吃到飽餐券1111元等，如果沒想到要買什麼，那就來大吃一頓吧。

雙11前夕PChome當機　官方緊急加碼優惠時間

雙11前夕PChome當機　官方緊急加碼優惠時間

京東雙11開始5分鐘　營業額達87億

京東雙11開始5分鐘　營業額達87億

家樂福可以試吃了！開放時間點曝光

家樂福可以試吃了！開放時間點曝光

遠百雙11加碼　Online回饋衝32%

遠百雙11加碼　Online回饋衝32%

關鍵字：

全聯家樂福愛買city’super雙11

讀者迴響

熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面