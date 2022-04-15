快訊／宜蘭恐怖進香團再+9！第5車8人確診　各縣市累計19人染疫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今日下午3點召開記者會公布新增11例(有10例未列案號)，其中有9人與北台灣環島進香團有關，再新增加二林基督教醫院居隔中的1名醫護人員及1名女老師，同時公布外縣市確診者5處足跡，有田尾公路花園、永靖成美文化園及田中高鐵彰化站及員林市Attic小閣樓員林店、彰化市蓮豐鮮炒店餐廳。

▲彰化4月15日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

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北台灣環島進香團有來自17縣市501人參加，4/6-10日自宜蘭出發，行經10縣市、到過18間宮廟、10間餐廳、住過4間飯店，有16台遊覽車(車上附卡拉OK)，目前已知坐在第7及第9車，外縣市有9名確診(含2名同住者) 。

這環島進香團，彰化有96人參加，與一般進香不同，大部分都是40-50歲的中年人，其中還不乏有年輕人，而彰化最早發現的是1名彰化到台中騎車通勤的上班族(20多歲)，施打過2劑BNT，曾於4/6-7日參加進香團後出現喉嚨痛，台中診所看診需進一步快篩採檢，4/11日返回彰化PCR採檢CT值18，經過疫調後，今日再新增9人確診(含1名同住者) ，是坐在第5及第9車。

環島進香團彰化9名確診者中，有夫妻也有姊妹檔，全坐在第5車內，最早出現症狀的是1名約50歲婦人，打完3劑疫苗，進香第3天4/8日發病，出現喉嚨痛、流鼻水，跟著進香團環島結束，直至4/14日PCR採檢CT值20.7確診，她30歲的女兒已打完2劑，直至4/14日出現喉嚨痛、咳嗽，PCR採檢CT值33.3確診。

另外新增1名約30歲女老師確診，娘家在台中，於4月8日至11日到台北有社交活動，在學校擔任2班(A班有學生39人、B班學生43人)導師，施打完3劑疫苗，4月13日出現喉嚨痛及疲倦等症狀，PCR陽性確診，這名女老師平日下課後，會到行政教職員辦公室休息，有餐飲行為，衛生局匡列隔離120接觸者，另外15名辦公室人員，CPR採檢陰性。