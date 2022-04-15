換掉陳時中？柯文哲要中央好好想想　「別為選舉搞得全軍覆沒」

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中近日傳出7月宣布參選台北市長，民進黨中央也已在討論衛福部長及防疫指揮官人選，但陳則說目前以防疫為主，反被國民黨列跑攤紀錄，轟陳應盡速離開崗位。對此，台北市長柯文哲表示，大敵當前，指揮官要換不換，中央要好好想想，不要為一時選舉搞得全軍覆沒。

柯文哲15日下午召開防疫記者會，被問及陳時中說以防疫為主，卻被國民黨列出多項跑攤紀錄，大酸陳時中只想選舉，到底要不要交棒一事。

柯文哲回應，這是很嚴肅題目，從現在開始疫情不可測，不曉得多嚴重，很客觀來講，這時要換指揮官也是有問題，畢竟識途老馬，上手需要時間；但也誠實的講，很認真面對、處理疫情，都不見得處理的很好，如果又分心，就是大問題。

柯文哲表示，關於換不換防疫指揮官的問題，他希望中央自己想好，大敵當前、開戰前夕，指揮官要換不換「要好好想想，不要為一時選舉搞得全軍覆沒，這要小心」。

對於民眾黨立委高虹安指鴻海創辦人郭台銘2024再戰不是不可能，是否覺得有合作空間？柯文哲表示，參選是每個國民的權利，高虹安講這沒不對，很多事情選舉前半年再來煩惱還來的急，倒覺得沒有什麼。

▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）