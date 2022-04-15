快訊／北市松山高中累計2生確診　中午後全校預防性停課3天

▲台北市松山高中有2學生確診，今天中午過後全校預防性停課3天 。（圖／取自松山高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，校園確診個案頻傳，位於台北市信義區的松山高中，今天凌晨再傳出一名學生確診，校方證實此事，並在今天上午緊急公告，全部停止今天早上第三、四節跨班課程，今天中午起全校採預防性停課，除確診班級暫停實體課程10天，其餘班級採預防性停課到週日（17日），下週一（18日）則全校在家進行遠距教學演練，下週二（19日）才回校進行實體課程。

本土疫情不斷延燒，校園確診個案也是連環爆，北市松山高中繼日前有學生確診而有1個班級停課，昨晚又新增一名學生確診，校方今天也在網站公告全校預防性停課說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方指出，今天凌晨接到新增一名學生確診，已經先通知該班停課，校方依照程序在今天召開會議，並進行校安通報，釐清該個案最後上課日，以及可傳染期為4月9日到12日參與課程及社團狀況，並全部停止今天早上第三、四節跨班課程，今天中午起全校採預防性停課，改為線上教學。

《ETtoday新聞雲》向松山高中校長陳清誥查證，陳清誥證實確實新增一名學生確診，校方也採取緊急措施，除確診班級的學生暫停實體課程10天（4/14至23日）外，其餘班級採預防性停課，時間是從今天中午起到週日（17日），同時請師生進行自我健康監測。

至於為何要全校採取預防性停課，陳清誥說明，依照規定，因為確診個案接觸到班級超過1/3到一半，就可以採取預防性停課，該個案符合規定，加上明後天剛好週末，所以校方確定從今天中午起採取全校預防性停課到17日，但仍要採取線上教學，而為了讓學生熟悉未來可能實施遠距教學狀況，校方也在安排在下週一進行全校在家遠距教學演練，預計下週二（19日）才回校進行實體課程。

不過，陳清誥指出，確診學生的班級，則是維持暫停實體課程十天，後續若還有新的狀況，校方也將依照政府規定處理。