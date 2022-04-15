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濫用特支費爆爭議　台北市勞動局長陳信瑜道歉承諾繳交罰款

▲▼台北市勞動局長陳信瑜15日上午赴北市議會民眾委員會專案報告。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市勞動局長陳信瑜15日上午赴北市議會民眾委員會專案報告。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜近來爭議不斷，除特支費、行政不中立外，更疑涉洩漏勞檢資料給民眾黨立委，淪為議員箭靶。陳信瑜15日赴議會民政委員會進行報告，但由於特支費的資料交付不全，引來議員不滿，最後決議市府1週內交付相關單據，供議員至議長室參閱。另外，過程中陳信瑜也致歉，並坦言特支費使用有違法疑慮。

議員鍾沛君直言，陳信瑜完全不適任，給她12分鐘報告，卻僅用了1分半，結果卻在議員詢答時間講述本該在報告時說明的內容，直言根本在拖時間。此外，市府提供給委員會的資料，只給了粗略的統計，但非屬民政委員會的議員游淑慧卻拿到特支費細項，也讓在場議員相當不滿。

針對僅有部分議員索資取得特支費細項，北市秘書長陳志銘說明，這樣的做法從郝龍斌時代開始，過去很多議員都會來索取首長特支費，但市府就是循這樣的往例，況且特支費內部有政風單位、外部有審計單位監督，沒有太大問題；至於游淑慧先拿到細項一事，陳志銘強調，「那是勞動局的疏失」。

接著徐巧芯追問，是否有跟自己丈夫所屬的公司「異象國際」進行採購？李柏毅也追問，為何要特別到高雄購買紅酒？陳信瑜說，它是唯一有進口以色列品牌紅酒的店家，這番回答讓現場議員頻搖頭，陳志銘則幫腔稱每個人有口味上的不同喜好。

陳信瑜在委員會結束後於臉書說明，局裡同仁因公外出誤餐或同仁因對外公關需要的餐飲，皆請同仁報請她的特支費，以便犒賞員工慰勞餐敘。至於外界質疑使用特支費向家人購買商品，她澄清，一般民眾觀感跟法律規定很不相同，易造成極大誤解。

陳信瑜指出，根據「各級政府機關特別費支用規定及公職人員利益衝突迴避」，特支費在1萬元以內可以向任何人購買商品，包括家人。這是法律明文規定。該法規定，特支費可以向任何人購買商品，只要單筆在1萬元以內，且每年有10萬元的額度。

陳信瑜說，日前議員索取資料，再次檢視時發現，去年使用特支費購買禮品贈與社團及員工尾牙慰問摸彩，兩筆金額有超出1萬元。一筆為15750，一筆為18900，共超出14650元。

「該公司不是我先生擔任負責人，我先生自揹負家族負債後，也只是個受僱勞工。」陳信瑜說，特支費明定可以向任何人購買商品，只要單筆金額在1萬元額度內。「即便如此，對於超出1萬塊額度購買尾牙商品，還是在此向社會大眾道歉。」

陳信瑜表示，當發現2筆金額超出後，立即向政風處自白，請政風處進行調查移送相關單位議處，比照往例，處以罰鍰以警惕公務員。因為共超過14650元恐違反「公職人員利益衝突迴避法」將處以罰鍰，會依相關規定繳交罰款，「對於我的粗心不察，在此鄭重向社會大眾道歉」。

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