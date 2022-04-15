蔡英文接見美國參院訪團　國台辦：阻擋不了「祖國統一」進程

▲總統蔡英文接見美國國會代表團。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蔡儀潔／北京報導

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率跨黨派國會代表團，14日搭機來台訪問。對此，國台辦今（15）日回應，稱「阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程」，敦促美方用實際行動來兌現不支持「台獨」的承諾。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對於美國參議員訪台一事，國台辦發言人馬曉光今日表示，一段時間來，美國政府、國會在台灣問題上屢屢挑釁，變本加厲打「台灣牌」，企圖「以台制華」、阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。

他接著指出，葛瑞姆等人竄訪台灣，民進黨當局和「台獨」勢力巴結逢迎，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了祖國完全統一和中華民族復興的進程，「我們敦促美國政府用實際行動來兌現不支持『台獨』的承諾，而不是說一套做一套。」

在14日的大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅也對此事表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國原則，美方應恪守一個中國原則和三個聯合公報的規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上越走越遠。

▲今早接見畫面。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

美國聯邦參議員葛瑞姆14日率跨黨派國會代表團，搭乘美國軍機來台訪問。隔離期滿的蔡英文今日上午11時接見該訪問團。

民進黨發言人謝佩芬表示，美國國會向來是支持台灣的重要力量，民進黨誠摯歡迎6位國會議員的來訪，期待台美之間更加深化緊密的夥伴關係。