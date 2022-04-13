鳳凰衛視「被認定陸資」傳5月中關站　國台辦：打壓兩岸交流

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

鳳凰衛視台北站被認定為陸資企業，傳出將在5月14日關站，此前大陸東南衛視2名記者也被取消記者證。對此，國台辦今（13）早指出，民進黨此舉是打壓兩岸交流的又一惡行。

國台辦今早召開例行記者會，發言人馬曉光針對鳳凰衛視傳關站一事做出回應。他指出，鳳凰衛視台灣站2001年設立以來，為全球華人更好瞭解台灣，增進台灣與大陸及港澳同胞相互瞭解、融洽親情發揮了重要作用。

他接著稱，民進黨此舉是打壓兩岸交流的又一惡行，必將記錄在案，應停止損害大陸和港澳媒體的正當權益，停止蠻橫打壓大陸和港澳媒體駐台機構和記者正常的新聞報導活動。

另外，政界近日提出「兩岸人民關係條例」條款修正草案，要求對「接受大陸媒體訪談退役將領只要言論有妨害台灣尊嚴、影響台灣安全」的就要被取消退休金。

對此，馬曉光批評「好一個因言獲罪」，與民進黨嘴上所標榜的「民主自由」形成多麼強烈的諷刺，還是那句話，「只許州官放火不許百姓點燈」，這就是民進黨當局操弄的民主自由。

▲鳳凰衛視台北站前記者張劭斌接任新北市副發言人。（圖／記者許靖騏攝）

據早前報導，鳳凰衛視台北站傳出將在5月14日關站。經濟部長王美花日前日於立法院表示，鳳凰衛視於去年改變股權架構，陸資股權佔比達四成以上，且對內部人事具有實質控制權，因此給予行政處分並經展延，要求於今年5月14日前限期改善。

陸委會發言人邱垂正7日表示，尊重主管機會權責，若有相關的傳媒事業，因股權及人事變動，涉及違反兩岸條例，陸委會也將會同主管機關依法查處。