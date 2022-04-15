日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

▲小室圭（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

日本真子公主先生小室圭今年二度挑戰紐約律師資格考試，結果在台灣時間今晨出爐，結果榜單上沒有小室圭的名字。

根據NHK報導指出，小室圭在今年2月參加紐約州律師資格考試，在台灣時間深夜0時公布，但網站上合格名單找不到小室圭的名字，應該又是落榜了。

小室圭在去年7月就首度參加紐約州律師考試，但不幸落榜，後來他在當地知名事務所擔任助理，今年2月再度報考。不過有日媒報導，若小室圭這次又落選，那他可能就要被迫返國，因為簽證就會到期了。