南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進：流感化處理是對的

▲南韓宣布解除社交距離政策。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

南韓昨（15）日宣布，下周起全面解除實施2年1個多月的社交距離政策，5月下旬後確診者不必隔離，指揮中心指揮官陳時中則考慮跟進，認為南韓流感化處理是對的。

陳時中昨日在記者會上表示，南韓的疫苗施打率高、染疫率達三成，醫療量能準備也高，「把他當流感化處理是對的」，台灣也可能朝此方向跟進。

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▲陳時中考慮跟進南韓做法。（圖／指揮中心提供）



陳時中也提到，南韓經過非常痛苦的2個月，確診率全球最高，決定要這麼早開放，待價是每百萬人中有380至390的死亡人數，比日本約220人、澳洲250人都高出不少，「不過經過慘痛的代價後，能極早開放也是對的啦」。

陳時中表示，未來許多國家都不會再將新冠疫情列為第五類傳染病，像是丹麥、冰島等染疫率超過三成的國家，繼續管制的意義不大。

台灣本土確診新增人數不斷創新高，學校停課的標準隨之提高，但12歲以下學童都未接種疫苗，須冒險繼續到校上課引起部分家長反彈，中研院生醫所研究員何美鄉則認為，12歲以下兒童打疫苗是弊大於利，但台灣可以像北歐部分國家一樣，說明利弊風險後，開放讓家長選擇要不要讓孩子接種。