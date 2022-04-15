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疫情延燒18縣市、412所園校停課　單日確診+136再創新高

▲基隆完成73校園清消工作 通令各校維持隔板用餐。（圖／基隆市政府提供）

▲今天本土生新增例，再創單日新高紀錄。（圖／基隆市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（15日）國內爆增1209例本土個案再創歷史新高，各級學校確診個案也是連環爆不停，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增136例，再度刷新單日新高記錄，也是連續兩天確診破百，另因疫情關係，全台共有18縣市、412所園校停課，較昨天新增47所。

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共新增139例，其中3例為境外移入大專生，其餘136例為本土學生，不僅再度刷新單日新高記錄，也是連續兩天本土生確診破百，也讓本土學生確診數突破1800人。

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▲▼今天本土學生單日確診+136再創新高。（圖／教育部提供）

▲今天本土學生單日確診增加136例再創新高紀錄。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至今天傍晚17時30分為止，本土校園確診數從昨天1719例，今天來到1855例，新增136例，包括大專校院新增47例、高中19例、國中9例、小學43例、幼兒園18例，1855例當中，包括 513例為本土大專校院生，高中生280例、國中生221例、國小生619例，還有222例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增3例，都是境外大專校院學生，確診總數來到670例，其中大專校院學生617例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、412所園校，採取全校或部分班級停課（含線上教學），412所園校包括幼兒園70所、國小167校、國中53校、高級中等學校72校、大專校院50校，比昨天增加47所。

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