媽祖繞境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

▲在媽祖遶境現場，突然有這個「卡到陰」標語，讓人覺得好奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

三月瘋媽祖，不少業者看準這一波遶境商機，就會在沿線擺攤，不過其中有一句話「你走了那麼久，你卡到陰了嗎」的告示牌引發信眾討論，以為這是收驚的宣傳，不過最後才知道是一條「閃電褲」的廣告噱頭。

大甲媽祖繞境11日駐駕新港奉天宮後，吸引超過10萬民眾一起參與活動，其中就有網友於Dcard上發文表示，今天與家人去奉天宮參與繞境時，在靠近廟宇的店家看到醒目標語，「你卡到陰了嗎」?第一時間才還以為是收驚廣告，這個發文被網友討論，這才發現是跟「卡稱」有關。

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▲在媽祖遶境現場，突然有這個「卡到陰」標語，讓人覺得好奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲在媽祖遶境現場，信眾就等於商機 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來遶境的過程當中，會有燒檔的情況，所以就有「閃電褲」業者突發奇想，以「卡到陰」，所謂的就是「陰部」的意思。該發文引起網友共鳴，也有其他網友指出，「繞境過程中真的很容易卡到陰，內褲上捲的痛苦真的只有繞境過才知道」、「我的天這也太好笑了吧，好可惜沒辦法去朝聖」。

從高雄參與繞境的機能褲老闆吳振宇接受訪問時，他表示，主要希望提供信眾一個更舒服的遶境體驗，天氣炎熱加上長時間行走，鼠蹊處一定非常不舒服，而繞境過程中內褲是最難更換的服飾，可以透一條好的褲子過閃電褲，讓繞境行程不要「卡到陰」。

▲在媽祖遶境現場，突然有這個「卡到陰」標語，讓人覺得好奇 。（圖／記者吳奕靖攝）