大甲媽遶境驚見確診信眾足跡　顏清標：媽祖攏會化解

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣衛生局昨日公布案29350女曾於10日大甲媽遶境時出現在福興宮，今(14)日鑾轎回鑾進入彰化境內，明道大學媽祖學院上午相迎時，不敢大意啟動農用無人機、氫能源車協助場地清潔消毒，鎮瀾宮董事長顏清標受訪時表示，當然也要小心，同時提醒香客務必遵守防疫，口罩濕了就要換，相信「媽祖攏會化解」。

▲大甲媽回鑾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽回鑾明道大學出動無人機消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林衛生局指出，這名40多歲女婦人案29350，平時居住於彰化縣，4月9日開始有喉嚨乾、痛症狀，4月12日 PCR採檢陽性，目前已安排於外縣市醫院隔離治療。4月9日18:00-20:00到西螺鎮五鮮級鍋物用餐，20:10-20:30至寶雅居家五金停留20分鐘購物；4月10日18:00-19:00於西螺福興宮外圍逛1小時（有配戴口罩），19:30-20:20 於東南觀光夜市停留50分鐘，當時大甲媽遶境的鑾轎駐駕在福興宮，現場有眾多信徒與此確診者有足跡重疊。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天大甲媽回鑾北返，今天凌晨從雲林縣西螺鎮永興宮起駕，進入彰化縣境溪州鄉，由震威宮起駕後，沿線經過北斗、埤頭、田中等鄉鎮多個宮廟，預計晚間6點半駐駕北斗鎮奠安宮，奠安宮已在停車場搭設大型布篷、廁所及盥洗室供香客使用。

而上午鑾轎進入明道大學媽祖學院後，精緻農業系運用農用無人機，協助場地清潔消毒、材料能源系以氫能源車作為迎媽祖的報馬仔前導車，用最環保乾淨的能源來歡迎媽祖，清消工作做到滴水不漏。

▲奠安宮搭帳棚提供香客休息。（圖／北斗奠安宮提供）

顏清標指出，雲林福興宮內外都有做消毒工作，但也提醒信眾防疫一定要做好，尤其口罩一定要戴好，口罩濕了也務必更換，也相信媽祖一定會化解疫情的。