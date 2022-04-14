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社會 社會焦點 保障人權

桃園轎車失控連環撞　警到場驚見「男癱駕駛座」無呼吸心跳

▲桃園市呂姓男子13日下午開車行經桃園區民權路時突然失控，連續撞上多輛汽機車後才緩緩停下，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓男子13日下午開車行經桃園區民權路時突然失控，連續撞上多輛汽機車後才緩緩停下，現場一片混亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子13日下午開車行經桃園區民權路上，疑似身體出狀況先撞上路旁機車，又陸續追撞多輛汽機車，最後撞上路燈才停下，但警方與消防救護人員到場時，呂男已癱在駕駛座上沒有意識，送醫急救後仍宣告死亡。桃園警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，初判可能是心因性猝死，但詳細死因仍須進一步調查釐清。

▲桃園市呂姓男子13日下午開車行經桃園區民權路時突然失控，連續撞上多輛汽機車才停下，現場多輛機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲現場多輛機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，61歲的呂姓男子13日下午2時許獨自開車行經桃園區民權路，突然失控撞上路旁機車，騎士被轎車撞擊後嚇了一大跳，但轎車繼續往前開，到成功路後轉彎到中正路上，連續又撞上前方好幾輛汽機車，最後撞上路燈才停下。

▲桃園市呂姓男子13日下午開車行經桃園區民權路時突然失控，撞上多輛汽機車後才停下，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方及救護人員到場，赫見呂男癱倒駕駛座，已無呼吸心跳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

路人見狀打電話報警處理，桃園警方與消防救護人員到場時，發現呂男倒臥駕駛座上已無生命跡象，送醫急救後仍宣告死亡，桃園警方已報請檢察官相驗，根據了解，呂男可能是心因性休克致死，真正死因仍需檢察官與法醫相驗後才能確認。

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