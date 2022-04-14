若確診人數單日破萬　鄭文燦曝「4項立即措施」...疫調還是要做

▲桃園市長鄭文燦今天在防疫記者會上表示，未來若疫情單日破萬確診，必須要立即做4件事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，全台單日新增本土確診人數快破千，桃市單日有87例個案，市長鄭文燦下午主持疫情記者會時表示，倘若未來單日破萬人確診，必須要做4件事，包括普設社區採檢站、進行居家定期快篩、職場設置防疫官與輕重症分流等措施，以確保社區不會急速增加確診者。

鄭文燦指出，若疫情演變成單日破萬人確診，必須要做4件事，包括第一要普設社區採檢站，方便民眾自行採檢，讓社區中黑數可以降低；第二是要進行居家定期快篩，出入較複雜地方、旅遊、聚餐等要自行快篩；第三是職場設置防疫官，替公司把關員工定期做快篩；第四則為需輕重症分流，輕症在家居隔照護，重症則到醫院治療，市府也請藥師公會配合居隔照護送藥等服務。

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鄭文燦認為，要盡量用這段時間累積防疫經驗提高防疫韌性，許多縣市認為破千例確診就不需要再公布足跡，但他認為市府要盡量掌握疫情輪廓，做好匡列採檢，以確保社區不會急速增加確診者，疫調還是要繼續做。

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