好特別！市場野餐還可「命理體驗」　新明市場變身音樂美食市集

▲新明市場變身音樂美食市集。（圖／經發局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

相揪來市場野餐！桃園市政府經濟發展局14日表示，該局結合在地藝文團隊於16、17日上午11時至下午17時，於新明市場2樓規劃「新新明特別篇：市場野餐日」，邀請30攤文創、美食、甜點攤位，將音樂、藝文帶入市場文化中，歡迎民眾一同上市場、看表演、吃美食、逛市集，一同體驗在市場野餐的特別經驗。

兩天活動期間，也與市場2樓獨具特色的「命理一條街」各攤算命老師合作推出「命理體驗點券」，憑券可任選3攤老師體驗算命占卜的樂趣。現場更有許多不同的體驗活動，如：合好公益製造所與沒有畫室合辦「市場裡的潑畫展」、芳草秘境「香草植物體驗」、Hoho-Art的藝術家魏金禾「俄羅斯刺繡及油畫體驗」等，

經發局指出，新明市場2樓已轉型為文創市集空間，運用青年團隊進駐市場帶來新創意，日前推出的「桃園市中壢區新明公有零售市場二樓文創基地攤位進駐實施計畫」，已收到許多有創意的手工美食、甜點及各式文創好物攤商申請進駐市場。

此次主題市集「市場野餐日」，也希望透過「野餐」這個概念，將恣意生活的態度及美學帶入市場空間，結合市場週遭的美食、餐點，將藝術及文化融入市場的空間，歡迎民眾全家大小一同來市場享受週末假期時光。

除了30攤豐富的文創、甜點、美食攤位之外，活動特別邀請Kimochi music、森淮Senhuai、蘇荷與蘇文劭等音樂人在現場演唱，並結合主題，限定推出「中壢味野餐籃」預購企劃，與新明市場攤商合作，將市場週遭的特色美食、手作商品一網打盡，如知名老店的竹編藤籃、青草街青草茶、市場名攤滷豆干、客家甜水粄、牛汶水等，都是中壢野餐籃裡集結的商品。