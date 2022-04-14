快訊／台東今+23！成功鎮進香團爆增20例　5校停課2天

▲台東今天確診+23，台東縣議會啟動快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(14)日新增23例確診案，其中成功廟宇進香團一行31人(含司機、領隊)共有20人確診，台東縣政府今天開設成功鎮及台東縣議會快篩站，並進行全面清消作業。另外，包括新港國中、成功國小等縣內5間學校因有多名學生被匡列，今起實行2天預防性停課，縣長饒慶鈴呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗，且務必落實防疫措施。

台東縣衛生局說明，昨日深夜接獲通報，成功廟宇進香團一行31人(含司機、領隊)，4/7-4/10搭遊覽車到外縣市進香，同行者其中一人為成功鎮30歲男性，至外縣市後4/9留在外縣市未返回台東，4/11出現發燒、喉嚨痛症狀，4/13採檢確診CT值:19，已接種二劑疫苗(B-B)，可傳染期足跡皆為外縣市。台東縣政府衛生局昨天接獲通知後，徹夜擴大採檢發現同團目前共有20人確診，CT值介於12.9-35.3，衛生所刻正疫調持續匡列中。另外確診3人，分別為全國案29378接觸者2人，2人皆為成功鎮60多歲女性，CT值分別為17及25.1，以及綠島快篩站篩檢出1人，為30多歲男性，已接種三劑疫苗，可傳染期有北部足跡，4/10返回才綠島，目前初步研判與高雄確診案28673一行綠島旅遊無關。

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今天緊急於成功鎮海濱公園設置社區快篩站，並安排縣議會進行篩檢作業。其中，成功地區從今天下午一點到六點快篩地點海濱公園停車場，將開2條線篩檢，並協調長濱及東河衛生所人力支援，呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗。

另外，遵照中央教育部停課指引，縣府也緊急宣布，包括新港國中、成功國小、三民國小、富山國小幼兒園、豐榮國小幼兒園等多所中小學及幼兒園，因為學生或親屬多人被匡列，今天起進行2天預防性停課；成功商水、台東特教學校則是部份班級停課。

縣長饒慶鈴呼籲，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。也感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。