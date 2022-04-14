停課標準朝令夕改家長幹譙 　台南市政府說話了

▲台南市教育局表示，原停課學校維持停課至18日，其他則適用新辦法，學校老師採線上教學，停課不停學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局配合教育部公布的新停班課標準，讓原本停課至18日的大橋國小14日復課，校方同步通知家長14日恢復上課，沒想到13日下午又接到教育局緊急通知取消復課，依舊規定停課至18日，朝令夕改讓不少家長措手不及，氣的大罵搞什麼？台南市教育局回應表示，原停課學校維持停課至18日，其他則適用新辦法。

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教育局指出，有關台南市已全校停課的學校，原本考量學生家長須請假在家陪伴，造成負擔，所以才讓學校在防疫檢查安全無疑下，可以適用新的停課標準，恢復返校實體授課，此項法也有獲得部分家長的肯認。

但因13日在台南市議會，有議員反映其他教師及家長的不同意見，希望能維持停課到4月18日，經考量後才改採折衷方案，亦即：已全校停課學校回復依原規定停課至4月18日，但對家長請假在家照顧小孩有困難的學生，得以返校，並由學校調配適當人力提供安置、午餐供應與學習指導，學校不得拒絕。

教育局說明三理由：1、較符合教育部建議，新的停課標準不追溯。2、原先考慮在安全無慮下，讓已停課的學校適用新的標準，可減輕對家長請假在家照顧的負擔，雖有贊成的，但後來也有不同意見的反映者。3、採彈性折衷方案，比較可以兼顧不同意見者需求。

經瞭解，目前台南市安南國中、大橋國小2所全校停課的學校學生都沒返校，仍持續由老師進行線上學習課程，且校務運作順利，教育局也會持續掌握學校情形，給予協助。