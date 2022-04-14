新標準之亂！台南大橋國小「復課又停課」　家長氣炸大罵

▲台南大橋國小。（圖／翻攝Google Maps）

記者林悅、莊智勝／台南報導

疫情不斷延燒，為避免影響學童受教權，中央因此決議放寬停課標準，但各縣市準則不一，台南市大橋國小原應停課至18日，但依照新標準，今(14日)即可復課，校方因此於13日上午同步通知家長恢復上課，不料昨下午又接獲教育局通知，取消復課、維持舊標準停課至18日，朝令夕改令惹怒不少家長。

受到疫情影響，台南市永康區大橋國小暫停實體課程至18日，但中央放寬停課標準，改採以「班」為單位，依照新標準，大橋國小可於14日復課，因此校方昨一早即通知家長，不少家長連忙向公司回報，準備恢復上班，不料下午教育局考量12歲以下學童未接種疫苗，染疫風險較國高中學生高，因此又緊急通知學校依照舊規停課到18日，19日正式復課計畫不變。停課、復課不斷變來變去，令不少家長無所適從，一度氣得破口大罵。

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眼見政策造成民怨，教育局隨後針對安南國中、大橋國小提出折衷方案，2校仍依原規定停課至18日，但若家長請假困難，得將學童送至學校，由校方安置，提供午餐及學習指導，不得拒絕。

據瞭解，目前2所全校停課的學校學生都沒返校，仍持續由老師進行線上學習課程，且校務運作順利，教育局也會持續掌握學校情形，給予協助。