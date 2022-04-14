張子敬出席海洋大會「中華民國」被刪　吳釗燮：沒有任何邦交疑慮

記者林銘翰／台北報導

環保署長張子敬擔率團赴帛琉參與「我們的海洋大會」，該網站原本寫有張子敬自2019年擔任「中華民國（台灣）環保署長」，不過目前講者介紹中的「中華民國」字樣已經不見。外交部長吳釗燮14日表示，張子敬是以「台灣」的名字參與海洋大會，台灣跟帛琉沒有任何邦交上的疑慮。

▲環保署長張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（圖／外交部提供）



媒體報導，張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」（OOC），外交部聲稱是我國參與這項國際會議以來的最高層級。不過，OOC網站的講者介紹，原本寫有張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長，目前講者介紹中的「中華民國」已不見，僅剩台灣。

立法院外交及國防委員會14日邀請吳釗燮就「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」為題提出報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，張子敬到帛琉參加海洋大會，可能有些人搞混了，帛琉是台灣的邦交國，「我們跟帛琉之間的關係也都一直非常鞏固」。

吳釗燮強調，張子敬以環保署長的名義到帛琉參加海洋大會，「這是參加海洋大會一個最好的方式」，張子敬是用「台灣」的名義參與，台灣在帛琉也沒有任何邦交上的疑慮，「參加海洋大會也都是從以前到現在，參與層次最高的，而且最受到重視、肯定的」。

有關世界衛生大會（WHA）將於5月召開，吳釗燮則坦言，台灣目前還沒有接到邀請函，但是跟過去一樣，就是不斷努力在國際間推展、拓展，希望能夠爭取到更多支持台灣的單位跟國家。

吳釗燮說明，到目前為止看起來，台灣能夠爭取更多國家支持，而且要參加世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會或者其他國際組織，一定要一步一腳印，努力拓展在國際上的支持，「我們一直在朝向這方面努力」。

另外，近期網路上瘋傳芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）對俄羅斯撂狠話，經查證後馬琳本人沒有說過這些話，此文為大陸的農場假新聞，包括民進黨立委王定宇、電商網紅486先生都曾轉發相關消息。

對此，吳釗燮僅說，「有關委員的這些做法、說法，這是一個支持烏克蘭的作為」，但是在使用新聞的來源上，不只是在國外，在國內大家都必須小心運用。