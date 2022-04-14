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張子敬出席海洋大會「中華民國」被刪　吳釗燮：沒有任何邦交疑慮

記者林銘翰／台北報導

環保署長張子敬擔率團赴帛琉參與「我們的海洋大會」，該網站原本寫有張子敬自2019年擔任「中華民國（台灣）環保署長」，不過目前講者介紹中的「中華民國」字樣已經不見。外交部長吳釗燮14日表示，張子敬是以「台灣」的名字參與海洋大會，台灣跟帛琉沒有任何邦交上的疑慮。

▲▼行政院環境保護署署長張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（圖／外交部提供）

▲環保署長張子敬擔任總統特使向帛琉總統惠恕仁呈遞國書並出席第7屆「我們的海洋大會」活動。（圖／外交部提供）

媒體報導，張子敬擔任特使赴友邦帛琉參與「我們的海洋大會」（OOC），外交部聲稱是我國參與這項國際會議以來的最高層級。不過，OOC網站的講者介紹，原本寫有張子敬自2019年擔任中華民國（台灣）環保署長，目前講者介紹中的「中華民國」已不見，僅剩台灣。

立法院外交及國防委員會14日邀請吳釗燮就「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」為題提出報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，張子敬到帛琉參加海洋大會，可能有些人搞混了，帛琉是台灣的邦交國，「我們跟帛琉之間的關係也都一直非常鞏固」。

吳釗燮強調，張子敬以環保署長的名義到帛琉參加海洋大會，「這是參加海洋大會一個最好的方式」，張子敬是用「台灣」的名義參與，台灣在帛琉也沒有任何邦交上的疑慮，「參加海洋大會也都是從以前到現在，參與層次最高的，而且最受到重視、肯定的」。

有關世界衛生大會（WHA）將於5月召開，吳釗燮則坦言，台灣目前還沒有接到邀請函，但是跟過去一樣，就是不斷努力在國際間推展、拓展，希望能夠爭取到更多支持台灣的單位跟國家。

吳釗燮說明，到目前為止看起來，台灣能夠爭取更多國家支持，而且要參加世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會或者其他國際組織，一定要一步一腳印，努力拓展在國際上的支持，「我們一直在朝向這方面努力」。

另外，近期網路上瘋傳芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）對俄羅斯撂狠話，經查證後馬琳本人沒有說過這些話，此文為大陸的農場假新聞，包括民進黨立委王定宇、電商網紅486先生都曾轉發相關消息。

對此，吳釗燮僅說，「有關委員的這些做法、說法，這是一個支持烏克蘭的作為」，但是在使用新聞的來源上，不只是在國外，在國內大家都必須小心運用。

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