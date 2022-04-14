帛琉「我們的海洋大會」　逾10國政要出席台帛歡迎酒會

▲行政院環境保護署署長張子敬出席第7屆「我們的海洋大會」開幕式。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院環境保護署長張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀13日上午出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）開幕式，與各國官方代表共同坐在「外國代表團」（Foreign delegation）專區。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及美國氣候總統特使凱瑞（John Kerry）先後致詞，惠總統再次公開肯定台灣協助帛琉舉辦本屆大會；凱瑞特使則呼籲各國深化在海洋及環保的合作夥伴關係。

外交部說明張子敬、田中光、海洋委員會政務副主委蔡清標、海洋保育署長黃向文及東華大學榮譽教授童春發等我特使團團員另分別參與「正視海洋氣候變遷」、「永續漁業推廣」、「永續藍色經濟」、「學習原住民方式之保育觀念」等各場次專業議題討論，與各國代表分享台灣經驗，獲熱烈回響，許多國家代表表示樂願與我方強化海洋領域的合作。此外，台灣、美國及帛琉合辦大會周邊會議「小型島嶼國家氣候韌性及永續發展」，惠總統偕第一夫人親自出席並呼籲各界重視氣候變遷的威脅。

張子敬同日下午接受帛琉兩大主流媒體帛琉島嶼時報（Island Times）與帛琉報（Tia Belau），以及三立新聞個別專訪，針對海洋廢棄物處理、環境保育、氣候變遷議題分享政策成果，並表示將持續推動台灣與帛琉及其他理念相近國家在相關領域的合作交流。

張子敬另與帛琉惠恕仁總統共同主持「台帛歡迎酒會」，邀獲帛琉多位政要及傳統領袖、美國、日本及澳大利亞駐帛琉大使，以及超過10國代表團成員與會，現場賓客雲集。惠總統致詞時再次公開肯定台灣對帛琉舉辦OOC會議的重大貢獻，期盼各國持續深化夥伴關係。張署長及惠總統於酒會上共同為台帛聯合紀念郵票揭幕；此為繼2018年後，兩國再次聯合發行郵票，凸顯帛琉傳統文化、呼籲各界愛護大自然，意義深遠。