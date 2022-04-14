傳美國參議院外委會主席訪台　吳釗燮：若能來訪都歡迎

記者林銘翰／台北報導

外傳美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）將在15日訪台，外交部長吳釗燮14日表示，外國政要能夠到台灣訪問，這是對台灣展現高度支持，外交部都表達歡迎，「還沒有到要宣布的時候，我們這邊沒有任何進一步的資訊」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會14日邀請吳釗燮就「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」為題提出報告，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，邀請其他國家的政要來台灣訪問，一直都是外交部的工作，如果外國政要能夠到台灣訪問，這是對台灣展現高度支持，外交部都表達歡迎。

不過，吳釗燮也說，在準備的過程中，還沒有到要宣布的時候，外交部沒有任何進一步的資訊，如果有的話會對外說明。

另外，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原先規畫訪台，卻因確診新冠肺炎暫緩，也被討論後續是否可能再訪，中國大陸國台辦發言人馬曉光則聲稱，裴洛西應做的是立即取消而非推遲。

對此，吳釗燮表示，邀請其他國家的政要來台灣訪問，一直都是外交部、駐美代表處，甚至是其他代表處、大使館的重要工作，「但是如果還沒有成熟，或者說好要對外發表之前，我們目前沒有任何說法」，如果有成果會跟大家說明。

有關前日本首相安倍晉三日前以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵時將起身保衛台灣，吳釗燮則說，安倍晉三一直非常支持台灣，外交部非常感謝，「他希望能夠團結更多國際盟友給台灣支持，我們表達感謝之意」。