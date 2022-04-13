吳釗燮午宴瑞典國會團　盼台瑞共同捍衛民主制度

▲吳釗燮與瑞典國會議員代表團午宴。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮12日在外交部頒贈「台灣—瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）睦誼外交奬章，感謝她致力促進台灣與瑞典關係的貢獻；吳隨後並以午宴歡迎「台灣—瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員訪團」全體成員。

外交部說明，吳釗燮感謝訪團成員堅定支持台灣，尤其歐柏莉主席就任「台瑞典國會議員協會」主席以來，積極拓展瑞典國會跨黨派的友我力量，並於去年號召多名國會議員聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），為台灣參與國際組織有力發聲。吳指出，面對中國威逼台灣的行為，身兼福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）共同主席的歐柏莉議員更展現溫暖情誼，以實際行動支持自由台灣並捍衛雙方共享的人權價值。對此，我國政府與人民表達由衷感謝。

歐柏莉表示，她與台灣的情誼始於10年前在斯德哥爾摩（Stockholm）閱讀台灣繪本作家幾米的畫作；繪本中小朋友獲得友誼的故事深受感動。歐柏莉主席認為，小朋友、大人、國家也都需要友誼與支持；此次來台灣再度親自感受到台灣的美好與慷慨，相信台灣人民守護自由民主的熱情，會吸引更多夥伴並肩同行。

吳釗燮另以午宴歡迎訪團成員。吳對瑞典國會議員在今年2月國會年度外交政策辯論上多次發言支持台灣，以及去年10月歐洲議會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，特別代表我方向歐柏莉主席及領銜起草報告的歐洲議會魏莫斯（Charlie Weimers）表達由衷感謝。

吳釗燮強調，俄烏戰爭自2月下旬爆發以來，讓世人目睹俄羅斯的殘酷暴行，也象徵民主陣營必須團結一致對抗威權主義的擴張野心。台灣及瑞典擁有共享的民主及人權價值觀，也同樣面臨威權主義國家對民主社會的影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰，此時更需要兩國攜手共同捍衛民主制度及自由社會。台灣與瑞典必將在既有的深厚基礎上，繼續深化雙方的友誼及合作。

歐柏莉團長代表全團致詞時，特別強調訪團與台灣的深厚情誼，將持續深化台瑞典雙邊關係並支持台灣的國際參與，共同為增進民主、人權及法治及以規則為基礎的國際秩序貢獻心力。