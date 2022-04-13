快訊／北市延平國小1學生確診　同班29學生停課至4／25

▲北市延平國小傳出一名小一新生確診。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，位於台北市大同區的延平國小家長，向《ETtoday新聞雲》爆料，指今天收到校方發給小一新生家長的停課通知單中，提及今天中午收到一名學生確診，校方通報教育局，教育局則指示，29位學生從今天起開始停課，在家進行自主健康管理，到4月25日（一）再復課。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天新增本土確診病例744例寫下歷史新高，各級學校確診個案也是連環爆，延平國小也傳出一名小一新生確診。

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一名延平國小家長向《ETtoday新聞雲》爆料，指今天收到校方發給小一新生家長的停課通知單，該通知中提及，今天中午校方收到一名學生確診通知，校方立即開會啟動緊急應變措施，並進行校安通報並聯繫教育局，教育局則指示，29位學生從今天起開始停課，在家進行自主健康管理，因和學生最後接觸時間為昨天（12日），要到4月25日（一）再復課。

由於確診學生的同一班級學生，後續還要進行PCR檢測，延平國小在通知書上也提醒家長，靜候北市衛生局疾管科電話或簡訊通知，這段時間也請學生在家避免移動，學生遠距學習部分，會請導師透過LINE方式通知學生與家長。

延平國小接獲《ETtoday新聞雲》詢問時證實此事，校方指出，該名小朋友昨天下午覺得不舒服，校方測測發現體溫偏高，於是通知該生媽媽，並帶去診所看診，快篩為陽性，之後通知衛生局進行PCR，今早確診，校方得知消息後，也依照流程通報，教育局也通知同一班級29名學生從今天起開始停課，先在家自主健康管理，到4月25日（一）再復課，今天下午已經開始進行消毒，後續將依照政府規定處理。



