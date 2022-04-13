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不斷更新／全台18縣市280校停課　5校依「鬆綁新規定」僅1班停課

▲▼ 桃園校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲疫情延燒進入校園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

生活中心／台北報導

國內本土疫情延燒，教育部今天起放寬停課標準，停課改以班級為原則，取消原本2人確診就全校停課規定，高中以下改為1/3班級或10班以上停課、大專校院1/3以上科、系、所之班組停課，全校才暫停實體課，但昨天以前已停課學校維持原規劃。教育部統計，截至昨晚全國共18縣市274校停課。今天則陸續有6校依照新規定停課，累計停課達280校。

教育部昨晚公布最新統計，全國共274所校（幼兒園45所、國小110校、國中35校、高中44校、大專校院40校），採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。

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今天最新公布停課資訊則包括桃園市平興國小、仁和國中、成功工商、永平工商等5校依照新標準，確診者該班級停課10天；高雄市左營區某國中學生確診，對確診個案班級實施預防性停課。

靜宜大學則公告接獲通知一名學生確診，下午預防性停課清消，依據教育部12日修正的停課標準，已將密切接觸者進行居家隔離並暫停實體課程3天，其他教職員生則正常上課、上班。台北科技大學則宣布，依照最新停課標準，該校明天起恢復實體授課

《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課資訊，由於部分縣市未公布詳細停課學校名單，目前已知停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

成功國中

有學生確診，校方12日宣布，該確診學生班級即日起停課10天，並於22日返校上課。

信義國小

全校有2班3學生確診，校方宣布11日起停課至4月18日。

經國管理暨健康學院

校內有3名學生確診，全校遠距教學至4月10日。7日再宣布遠距延長至17日。

崇右影藝科技大學

因2名學生確診，原宣布從3月31日到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月17日。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。校方7日再公告遠距教學延長至17日。

▲▼基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋大學擴大採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

北一女中

北一女中12日有一名老師快篩陽性，該名老師任教的二年級兩個班級學生，在12日下午3點起攜帶書籍返家，13日起先進行預防性停課3天。

建國中學

1名學生確診，該學生的班級和社團停課，改線上至4月18日。

台北藝術大學

校方11日公告，10日接獲通知兩名學生確診新冠肺炎，校園除全面清消，即起至4月20日所有課程採遠距教學。

銘傳大學（台北校區）

2名學生確診，校方宣布即日起至4月16日調整為遠距教學。

幸安國小

1名學生確診，該班至4月17日， 4月18日復課。

私立復興中學幼兒園

1名學童確診，校方宣布共計10個班、300名學童4月17日前停止到校，全數改為線上教學。

台北科技大學

8日晚間獲知有第2位同學確診。校方依據教育部規定，宣布8日起至13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學。自4月14日起恢復實體授課為原則。

台北護理健康大學

校方7日公告，因再新增2名確診，累積3名學生確診，全校課程改為遠距教學，並延長實施至13日。

東吳大學

東吳大學公告累計2名學生確診，且感染源不同，學校表示全校將改成線上上課，所有學制課程自4/7(四)至4/16(六)止，師生停止至校實體上課，全校改採線上教學，停課不停學。

台北市立大學

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，校方也採取高標準，4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日恢復實體授課。校方7日再公布因應疫情升溫，11日到17日維持遠距教學。

台北商業大學

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學。校方8日公布持續實施預防性遠距教學至17日。

中國科技大學

原先有1名生確診，相關班級改遠距上課到4月10日；5日深夜接獲又有另一名學生確診，因此從7日起到17日為止，全校（含台北與新竹校區）改採遠距教學。

世新大學

2名學生確診，全面停止學生到校上課10天，原公告所有課程在4月11日前，一律改為線上教學；6日因再有學生確診，校方表示為近日疫情發展因應所需，持續遠距教學至4月17日止，自4月18日起恢復到校上課。

◎文化大學：

文化大學11日表示，校內已累計2名學生染疫，全校含推廣部所有課程改採遠距教學至24日，另有部分大雅館住宿生將居家隔離至20日。

台灣師範大學

台師大6日證實有一名碩士生確診，7日晚間宣布校內疑似出現第二例確診，目前仍在疫調中，並非住宿生，也未參加體育表演會等校內大型活動，校園內已緊急完成全面清消，依照政府防疫規定，為降低群聚風險，維護師生健康，所有課程自4月8日起至4月17日止全面改為遠距教學。

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣師範大學即起至4月17日止全面改為遠距教學。（圖／記者許敏溶攝）

【新北市】

明志科技大學

因應當前疫情嚴峻，經學校防疫會議決議，自7日起至4月17日（日）止，全校各學制課程皆調整為線上遠距授課。

醒吾科技大學

2位學生確診，校方6日在網站公告，中午起先預防性停課，7日起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。

台灣藝術大學

有師生確診，自4月2日中午12時至4月17日止全校全面線上授課。表演、實作等課程若需彈性調整授課者，得採其他替代方案或延後授課方式進行。

◎新店耕莘專校：

新店耕莘專校傳生確診，校方官網公告，因應新店校區疫情緊繃，即日起至4月18日，共10天停止到校上課。

輔仁大學

校方2日接獲地方衛生所通知出現確診個案，決議自2日至11日止，所有課程暫停到校實體上課，本段期間各課程依教師安排採彈性遠距線上方式進行。校方8日再公告，為因應近日全國各地確診個案大量暴增，實施預防性積極作為，暫停到校實體上課延長至4月17日止。

▲▼輔仁大學進修部傳有確診。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學暫停到校實體上課延長至4月17日止。（圖／輔仁大學提供）

【桃園市】

中原大學

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。校方8日再公告，考量近期疫情嚴峻，為避免群聚增加染疫風險，實施預防性停課—全校停止實體授課改線上教學至4月17日，各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4月17日。

開南大學

全校延長停課至4/24，4/25復課。

經國國中及經國非營利幼兒園

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)。

私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天(4/4～4/13，4/14復課)。

中埔國小

確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)，其餘師生停課7天(4/7~4/13，4/14復課)。

南勢國小

8日傳出有學童確診，校方緊急發布停課公告，確診者該班級停課10天(4/8~4/17，4/18復課)，其餘師生停課7天(4/8~4/14，4/15復課)。

萬能科技大學：

全校停課10天(4/9~4/18，4/19復課)

青埔國中：

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課），其餘師生停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

私立向品語文文理短期補習班中壢新生分班

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

私立鳳橋文理語文數學短期補習班(飛騰教育青埔校)：

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

青園國小

全校預防性停課7天（4/8-4/14，4/15復課）

大成國小

確診者該班級停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

私立建文兒童課後照顧服務中心

停課10天（4/8-4/17，4/18復課）

私立經典文理美語短期補習班

停課10天（4/12-4/21，4/22復課)

龍華科大

全校停課11天（4/7~4/17，4/18復課），因適逢假日故延長為11天

楓樹國小

9日一名小六女學童出現發燒症狀，自行到醫院採檢確診。校方10日宣布全校停課7天

辰果美語文理短期補習班

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

私立親親語文數學短期補習班(夏恩英語龜山楓樹校)

停課10天(4/9-4/18，4/19復課)

新生醫專

新增1名學生確診，全校停課9天，4月18日復課。

國立體育大學

有新增確診，全校停課12天，4月23日復課。

新興高中

全校停課10天(4/12~4/21,4/22復課)。

啟英高中

確診者該班級停課10天(4/12~4/21,4/22復課)，其餘師生停課7天(4/12~4/18，4/19復課)。

中原國小

確診者該班停課10天(4/12~4/21，4/22復課）

◎銘傳大學

全校停課6天(4/12~4/17，4/18復課)

長庚大學
全校停課10天(4/6~4/15，4/16復課）

龍山國小
全校停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

私立芙西爾美語文理短期補習班
停課10天(4/13-4/22，4/23復課）

平興國小
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課

仁和國中
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)，其他班級預防性停課一天，復課前進行快篩，全數陰性即可復課

成功工商
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

永平工商
確診者該班級停課10天(4/13~4/22，4/23復課)

▲▼桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市府針對校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）

【新竹市】

新科國中

一名教師確診，於4月6日起停課，4月18日復課。

康橋小學

有確診者，於4月6日起停課，4月18日復課。

【新竹縣】

成功國中

1名學生確診，該班級從4/8（五）至4/17（日），停課10天。

極上塾成功分校補習班

因成功國中1學生確診，該生班級即日起停課至4/16（六）。

紐約幼兒園

1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9（六）至4/18（一）停課。

新湖國小

1名學生、1名老師確診，全校4/9（六）至4/18（一）停課，4/19（二）復課。

弘承補習班

新湖國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）停課10天，其餘班級4/11預防性停課1天。

仰德高中

全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至4/18（一）。

明新科技大學

2名學生確診，全校4/12（二）至4/21（四）實施遠距教學。

【苗栗縣】

某國小

苗栗縣政府7日晚間公布，某國小三年級男童因與外縣市被通知採檢親戚有接觸史，且出現症狀，由家長帶往醫院採檢PCR陽性確診，就讀班級和安親班級停課10天。

【台中市】

靜宜大學

13日公告接獲通知一名學生確診，下午預防性停課清消，校方依據教育部12日修正的停課標準，已將密切接觸者進行居家隔離並暫停實體課程3天，以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學；其他教職員生則正常上課、上班。

東勢國小

確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自12日起擴大全校停課10天。

東新國小

台中市10日宣布就讀東勢區東新國小附設幼兒園的5歲女童確診，需全園停課10天。因女童的同學、及同學的哥哥、姐姐已確診染疫，且都就讀東新國小，為防堵疫情，東新國小11日宣布停課10天，

亞洲大學

台中亞洲大學10日有學生在網路PO文聲稱校內有學生確診。校方表示，的確有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，由於該生8日曾到校上課，同班級學生已被通知11日起先改採遠距離上課。

新社高中

台中市政府8日表示，國中部2名學生確診，校方緊急停課14天，改採線上教學。

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診Ct值曝「4校停課」。（圖／市府提供）

▲疫情燒進台中校園，新社國中2兄妹確診。（圖／市府提供）

【雲林縣】

北港高中

11日緊急公告全校停課延長至4月18日。

維多利亞雙語中小學

預防性停課10天至4月17日。

揚子中學

預防性停課10天至4月17日。

【嘉義市】

嘉義高中

1名教師9日確診，全校原預防性停課至13日，校方11日宣布因應可能風險，全校停課不停學延長到18日，並取消16日校慶大會暨園遊會。

嘉北國小

3位學生PCR篩檢陽性（中央尚未編列案號），預防性停課10天至4月18日。

【台南市】

成功大學

校方8日宣布，因應確診者到本校圖書館，期間與確診者足跡重疊之人數眾多，為有效阻止傳播鏈並滿足學習不中斷之需求，實施課程全面線上教學。另請教職員工生盡量避免跨縣市移動及參加大型活動。實施期間自4月8日中午 12：00 起至4月17日。

長榮大學

校方8日公告，已有3位學生確診，故該校延長遠距線上教學至111年4月17日（日）止。

◎開元小學：

台南市北區開元小學1名學生確診，校方宣布，該班級停課 10 日「停課日期為 4/09(六)～4/18(一)，復課日4/19(二)」

自即日起校園禁止對外開放，學校將於 4/9(六)15:00 進行全校性校園環境清消。

【高雄市】

左營區某國中

1學生確診，13日起依新規定對確診個案班級實施預防性停課

溪寮國小

11日在網站公告，校內確診數提升，停課到20日，預計21日復課，原訂18、19日舉行的期中考延到28、29日。

四維國小

高雄市苓雅區四維國小因配合高雄市防疫政策，9日深夜宣布，即日至18日停課，並於19日復課

▲ 台灣祭會場擠滿人潮。（圖／記者陳崑福攝）

▲ 台灣祭會場擠滿人潮，多名曾參與活動的學生確診。（圖／記者陳崑福攝）

【宜蘭縣】

聖母護專

宜蘭聖母護專有學生確診，校方緊急公告停課兩周。

【花蓮縣】

光華國小

1人確診，全班停課至4/22。

蒙特利梭幼兒園

1人確診，全校停課至4/15。

自強國中

1人確診，4/12~4/15全校改視訊授課，4/16~4/21全中運停課。

信義附幼

2人確診，4/11~4/21全校停課。

東華附小

2人確診，4/11~4/22全校改線上教學，4/25恢復實體授課。

明義國小

1人確診，4/11~4/20全班採視訊授課。

花蓮女中

10日深夜增1人確診，校方在學校網站緊急宣布，全校自11日起停課14天，直到25日才恢復返校上課。

東華大學

校方6日公告，接獲地方衛生單位通知出現確診個案，自4月6日至16日止暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課；並依疫情發展滾動式調整防疫措施。

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日。校方6日宣布，因再增1位教師、2位學生確診，遠距延長至17日。

▲▼花蓮慈濟大學全校課程改採線上授課，整個校園空空蕩蕩。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲花蓮慈濟大學。（圖／慈濟大學提供）

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