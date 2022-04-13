桃園+65！2校暴增22生確診　平鎮國中夫妻檔老師染疫全校停課

▲0413桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心宣布13日台灣新增744例本土確診個案，其中桃園新增65例，仍有13條傳播鏈狂燒，不過確診的65例中有42例為居隔期滿或匡列採檢後確診，其中值得關注的是仁和國中，該校先前驗出3名陽性師生後，13日擴大採檢，再驗出12人確診，累計15人染疫；而龍山國小採檢1231位，1224為陰性，新增7例陽性確診，目前2校皆全校停課10天。

鄭文燦指出，13日新增的65例確診中，42例為居隔期滿陰轉陽或備匡列採檢確診，其餘23名則為採檢站或到醫院採檢確診，目前桃園仍有13條群聚性傳播鏈，而這13條傳播鏈在13日所新增的確診人數中就佔了35名確診個案，其餘則是獨立或是較小的個案。

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鄭文燦強調，仍須特別注意的幾條傳播鏈中為仁和國中與龍山國小，仁和國中今採檢285人，273人為陰性，新增12人人陽性確診，加上先前已經確診的3人，累計已有15人確診；另龍山國小部分，則有8人確診，採檢1231位，1224位為陰性，新增7名陽性，加上12日驗出的1人確診，累計已有8人染疫，2校全面停課10天；而在平鎮國中部分，也有一對夫妻檔老師確診，由於確診老師任教6個班級，分布不同教室，因此保險起見全校也停課10天。

另外，桃園小吃店傳播鏈中也再新增3人確診，累計已有9人染疫。鄭文燦表示，目前的採檢情況來看，廣達電子員工確診後，採檢170人目前均為陰性，後續也會再進一步觀察疫情情形。

此外，鄭文燦也指出，桃園市13日也有新增一名外縣市確診個案，該案為楊梅某部隊新兵，於服役期間確診，但因戶籍地為台北，被歸類為台北市個案，下午也正在對該營區做相關疫調。