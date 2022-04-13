▲「高雄都市之肺」壽山挨批路況不佳。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

被譽為高雄市「都市之肺」的壽山，是深受跑友與自行車友們喜愛的熱門運動路線，但近年不少民眾反映周邊路況不佳，已影響用路安全。經民進黨立委趙天麟團隊全力爭取，並安排相關單位與在地運動愛好者共同交流、會勘，近日內政部正式核定2875萬元改善工程計畫，預定今年完成發包施工，打造壽山為自行車與路跑優質場域。

本身是路跑忠實愛好者的趙天麟指出，壽山景緻美麗，且緊臨市區、易於親近，部分路段對運動愛好者來說也頗具挑戰性，是一條不可多得的好路線，然而因路況不佳，不時傳出跌倒、受傷情形，讓人覺得非常可惜，因此過去1年多來，他與服務團隊多次邀集相關單位前往現地會勘，徹底檢討老舊待修路段，總算順利促成此次改善計畫。

▲▼「高雄都市之肺」壽山挨批路況不佳，趙天麟爭取2875萬經費改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

趙天麟表示，特別感謝內政部營建署、高市府相關局處及一路上所有提供寶貴意見的運動同好共同努力，讓未來所有來到壽山的同好，都能更盡情地沈浸在運動樂趣之中，也強調將持續為提升大高雄的運動遊憩體驗努力，全力打造樂活高雄。

根據內政部核定資料，此次道路改善計畫經費共2875萬元，其中2357萬5000元為中央補助，517萬5000元由地方政府自籌，主要將針對萬壽路動物園入口至興國路間約590公尺路段進行整體改善，改善項目包含鋪面龜裂老化、上下邊坡擋土設施損壞、護欄老舊及夜間照明不足等。

▲打造自行車與路跑優質場域，趙天麟成功爭取2875萬壽山道路改善工程。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，此次也將一併配合對萬壽路單行道段及興國路、柴山大路等周邊總長約2235公尺道路進行鋪面改善，讓登山、路跑及自行車路線品質獲得整體性提升。