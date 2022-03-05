一站成名還能雨中打坐！　壽山動物園黑熊爽過「黑皮波比DAY」

▲壽山動物園波比過生日 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

還記得有工讀生稱號、一站成名的黑熊「波比」嗎？牠在今年3月滿18歲囉！壽山動物園特別為牠和滿20歲的哥哥「黑皮」製作專屬蛋糕，慶賀「黑皮波比day」，希望為波比和黑皮慶生的同時，也能喚醒大眾對於動物保育的重視。

壽山動物園目前飼養4隻台灣黑熊，分別是黑皮、波比、平平、瑪莉，黑皮和波比都在壽山動物園誕生，黑皮生於2002年3月12日、波比則是2004年3月5日出生，調皮的波比「一站成名」，吸引許多「熊粉」到壽山動物園確認台灣黑熊是不是工讀生假扮的；身為吃貨的黑皮，不管食物藏得多隱密，都可以靠嗅覺找出位置，再用前掌捧著食物吃個精光！兄弟倆在上次健康檢查時，體重大約120至130公斤，還在標準值內，為了維持黑熊的體態，保育員精心調配每日餐點份量，希望開園後的波比和黑皮在自家的伸展台上以完美身型迎接大小朋友的光臨。

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▲波比大口品嚐果凍蛋糕（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年適逢波比和黑皮滿18歲和20歲，在動物界已經算中壯年，園方特別以凝凍和冰塊為基底，鑲入水果製作成千層蛋糕形狀為兄弟倆慶生，並將黑熊家佈置成派對現場，懂吃的波比爬上平台大口咬著果凍，還會趁空檔尋找鏡頭，不愧是園裡的動物明星；黑皮在炎熱的天氣享用水果塔冰品，更使出熊掌威力將藏在冰山內的水果挖出，搭配清涼的脆冰一起咀嚼，展現十足的吃貨架式！

同為壽山「熊友會」成員的平平出生於2000年，2018年從民間機構來到壽山，害羞的牠曾經展現拉筋萌樣，讓熊粉驚豔不已；同樣來自民間的瑪莉，在2020年到壽山，但因以前的飼主沒有建檔，難以得知確切的年齡，不過從牙齒跟體態來判斷，瑪莉約30多歲，算是動物界的老奶奶，最喜歡慵懶躺在鋪滿樹葉的地上。

▲壽山動物園黑皮過生日 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

壽山動物園表示，台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，頭闊而圓，全身披著黑色粗毛，胸前的白色V字形是正字標記，希望今年為波比和黑皮慶生的同時，也能喚醒大眾對於動物保育的重視；此外，山區原本就是台灣黑熊活動的範圍，在野外遇到台灣黑熊最好的應對方法就是不要任意接觸或是餵食，如遇到受傷個體，可以即時打1999向地方政府通報或林管處協助。

壽山動物園也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時掌握動物療癒日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。

▲黑皮開心享用水果塔冰品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）