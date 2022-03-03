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募資平台2年累積近千件申訴案件　民進黨立委提修法補破網

▲▼立委林楚茵、趙天麟、吳思瑤舉行「消保法規更完備，行政機關別再睡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵、趙天麟、吳思瑤召開「消保法規更完備，行政機關別再睡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林楚茵等人3日提出《消費者保護法》修正草案，要求募資平台揭露募資提案人的通訊聯絡方式、商品研發風險及付款狀態，並提供消費糾紛申訴管道及諮詢聯絡窗口，並呼籲列為本會期優先法案，同時要求經濟部、消保處持續精進募資平台消費安全。

民進黨立委林楚茵、趙天麟、吳思瑤3日上午在立法院召開「消保法規更完備，行政機關別再睡」記者會，並邀請經濟部商業司、行政院消費者保護處等單位列席說明。

林楚茵說明，募資平台專案態樣多元，其中以商品行募資案所生的消費爭議佔大宗，根據行政院消費者保護處統計，過去2年累積近千件相關申訴案件，現行法卻未能對收取服務費用之募資平台課予責任義務，不僅致生消費糾紛也折損贊助者信心，不利募資平台後續專案籌資。

林楚茵指出，目前募資平台沒有一個主管機關管轄，商品型募資如同商品預購，常發生延遲交貨、業主失聯及商品不如預期進而演變成爭議事件，希望透過修法讓募資爭議減少，讓消費者投訴有門，不能成為棄嬰孤兒只能找立委求救。

吳思瑤表示， 2021年全台募資專案金額高達33億元，部分爭議案件不出貨、不退款，導致消費者對募資平台的信任度，自己本身也曾是議題式贊助倡議者，因為法規不夠明確而要特別慎選倡議案，這次修法是在補破網，避免優質提案團隊慘遭劣幣驅逐良幣。

趙天麟則提及，群眾募資是創新且具未來性的消費型態，然而目前有超過半數募資案未提供外站連結，導致消費者遇有爭議無法有效申訴，募資平台不能迴避提供提案者聯絡資訊的責任。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟回應，募資平台有別於傳統電子商務平台，民眾應募時可能權利義務不清楚而無法確定聯繫窗口，進而衍生後續法律效果爭議，會持續要求平台業者盡好把關義務。

消保處副處長吳政學則說，不管用什麼名義都是消保法通訊交易，但是募資平台的責任仍未明確，因此造成消費風險、糾紛比例較高，建議民眾能透過信用卡支付多一層向發卡銀行提出爭議款項的保障，目前已有在跟平台業者討論於提案中加入履約保證機制。

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