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獨／新兵入伍6天才知被匡列！金六結傳1確診　六軍團：以CDC公布為準

▲宜蘭金六結新訓中心。(圖／翻攝自Google地圖)

▲宜蘭金六結新訓中心。(圖／翻攝自Google地圖)

記者蘇晏男／台北報導

陸軍金六結營區傳出因衛生局未通報軍方，1名新兵入伍後第6天看手機才知道自己被匡列，事後安排採檢確診，但是該單位卻僅對確診新兵連隊快篩、移至空營舍隔離，其他營的連隊則正常操課。對此，陸軍六軍團政戰主任史順文13日回應，國軍以高標處理防疫，單位獲報後立即配合地方衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢，並進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業。

知情人士指出，金六結有一名新兵按規定，入伍前三天（4/4）PCR篩檢，隔天正常回公司上班，但該公司後來傳出有人確診，全數匡列採檢並通報地方衛生局，但該新兵已入伍並繳交手機，無法接獲通知，而衛生局也未告知軍方有此事。

該名新兵直到12日開手機才知道自己被匡列，他向幹部反映後，前往醫院第一次篩檢結果就為陽性，13日早上複檢也是陽性。面對此事，軍方的處理僅是把確診新兵的連隊快篩並移到空營舍隔離，而有關接觸者只有跟當事人同縣市才篩檢，該營其餘連隊維持正常訓練操課。

知情人士表示，除衛生局未通報有疏失外，軍方消極處置，未對全營實施篩檢，且本應照去年三級警戒實施結訓量減半措施，但因實施新制教召關係人力吃緊，因此仍比照正常接訓一個營600餘人；他也憂心營區因此成為染疫溫床。

對於是否有掌握金六結該個案，以及軍方在處理此案時是否有疏失？史順文表示，個案要以CDC公布為準，而國軍是以高標準處理防疫工作，單位獲報後已立即啟動應變機制，配合地方衛生單位對密切接觸者實施隔離及篩檢，並進行消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，確保官兵健康。

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