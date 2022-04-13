梅姬颱風侵菲律賓　死亡人數增至近60死！28人洪水中失蹤

▲梅姬颱風在菲律賓造成連日暴雨，造成嚴重淹水災情，部分地區甚至水深超過胸口高度。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

梅姬颱風10日以每小時65公里的持續風速登陸菲律賓，東部和南部沿岸地區降下暴雨，引發洪水與土石流，死亡人數13日已上修為至少56人，另有28人失蹤。雷伊泰省（Leyte）受災最為嚴重的城鎮有將近200人在土石流災難中受傷，當局搜救工作正在加緊進行中。

根據美聯社報導，菲律賓官員13日表示，隨著救援設備陸續到位，正在加快搜救工作，尤其是受災情況最慘重的雷伊泰省貝灣市（Baybay）約有200人因土石流而受傷，更多的救難人員和挖土機等重型裝備已經抵達當地，軍隊、警察單位也加派人力在一片泥濘與廢墟中尋找失蹤居民。貝灣市長表示，周三（13日）天氣晴朗，預計展開全面性搜救。

▲▼菲律賓貝灣市（Baybay）受梅姬颱風影響，爆發山洪土石流。（圖／路透）

同日，受災數據上修至56人死亡、28人失蹤。菲律賓軍方與官員表示，貝灣地區至少有6個村莊發生土石流，目前已經發現47名死者，另外在中部與南部的4個省份中有9人在洪水災情中身亡。海岸警衛隊、警察與消防人員11日從部分被淹沒的社區救出一些災民，其中有些人受困屋頂上等待救援。中部宿霧市11日停班停課，並發布災難狀態，以便迅速發放急難救助金。

報導指出，梅姬颱風是今年首個襲擊菲律賓的風暴，而菲律賓每年平均受到20個颱風或熱帶氣旋侵襲，大多數都發生在6月左右的雨季，不過近年來，即使是在炎熱的夏季也頻頻有風暴來襲。

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