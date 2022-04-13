竹市+11！家庭、公司群聚匡69人　中央黃昏市場+巨城多處足跡曝

▲新竹市政府公布13日新增11例疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心13日公布新竹市新增11名確診個案，其中多為日前確診個案延伸之家庭群聚、公司群聚等，總匡列69人。足跡疫調有中央黃昏市場、居酒屋、全聯及巨城、大潤發等；市府也已派人進行清消，請民眾不必擔心。

竹市衛生局說明，案28997為50多歲男性，為案28630（4月12日之個案）家庭接觸者，受匡列、快篩陽性，送醫PCR陽性確診，匡列家人、職場11人。案28998為30多歲女性，為案27969（4月11日之公司群聚案）同事，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列家人3人。

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而案28999為20多歲女性，4月11日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫PCR採檢陽性確診，匡列接觸者8人。案29000為未滿10歲男童，為案27971（4月11日之個案）職場接觸者，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列家人7人，該班級停課至4月18日，4月19日復課。

另外，案29319為40多歲女性，陪同女兒案26955（4月9日之個案）入院照顧，初採PCR陰性，前天出現喉嚨乾癢等症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。案29320為40多歲男性，於外縣市就業，因公司有確診個案，全公司安排快篩，其快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列家人10人。

案29528為30多歲女性，陪同兒子案27091（4月10日之個案）入院照顧，昨出現喉嚨痛症狀，PCR採檢陽性確診，無新增匡列接觸者。案29529為40多歲男性，於外縣市就業，昨出現咳嗽、流鼻涕症狀，自行快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，匡列家人2人。

案29530為10多歲女性，為外縣市確診個案28634的友人，受匡列、PCR採檢陽性確診，匡列家人、職場16人。案29531為30多歲女性，因就醫需求篩檢、PCR陽性確診，匡列家人、職場8人。還有案29532為40多歲男性，為外縣市確診個案28295同事，受匡列、居家隔離，昨出現咳嗽、發燒症狀，PCR採檢陽性確診，匡列家人4人。

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