京東上海物流中心畫面罕見冷清　「缺人手」下單物資等10天

▲ 上海京東物流快遞停擺，下單的民生物資幾乎要等十天以上 。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

上海持續封控，官方的多次承諾保障物流運輸，但電商龍頭之一的京東配送時間出現延遲。不少上海人在問，「京東到底怎麼了？」據了解，京東上海的電商物流中心京東亞洲一號上海嘉定物流園罕見冷清，但運能卻非常緊張，礙於上海很多配送站沒解封，京東物流還沒有完全恢復及時送貨，基本配送時間從原定的「4月12日配送」改為「4月24日配送」，拖延超過十天。

2014年10月正式投入使用京東亞洲一號上海嘉定物流園，有如一座空城，物流車停在路邊。因為狂缺人手，來不及緊急招募快遞外送員。目前京東官網顯示，上海地區配送現在下單，從原定的「4月12日配送」改為「4月24日配送」，許多上海市民反映，近期在京東商城購買的食品、生活用品出現延期配送的情況。

▲ 京東上海物流中心短缺人力、加上封控影響快遞 。（圖／翻攝 上觀新聞）

《上觀新聞》報導指出，京東物流上海部分站點恢復，根據知情人士透露，上海和昆山有100多個京東物流的倉庫，可以支持上海抗疫所需物資，目前只有一部分放開運營。當地政府在加班加點調度積極協助，以疏通部分環節的梗阻，盡快恢復調撥物資跨區運輸。

「比如，盡管江蘇昆山有個大倉庫，但從昆山入滬的公路通行證很緊張，能運進上海的貨品數量其實有限。在人力方面，目前能走出社區送貨的快遞員數量不及平時的1/3。」知情人士稱。

上海楊浦區一家剛剛恢復營業的京東物流配送站一位快遞員表示。「昨天我們配送站總算解封了，我一直住在站裏馬上就能出勤送貨，但有些同事住小區裏還出不來，希望其他配送站也能早日全面復工。」上海楊浦區一家剛剛恢復營業的京東物流配送站一位快遞員表示。

▲ 京東亞洲一號上海嘉定物流園罕見冷清 。（圖／翻攝 上觀新聞）

據了解，京東現在訂單激增，為了多送一些貨，許多快遞員直接住進站點。但上海很多配送站依然沒有解封，京東物流還沒有完全恢復及時送貨。京東方面正在招募更多運力增援上海。

京東物流內部已發出緊急通知，「一方面在全國範圍內給出較大激勵政策招募快遞員本周之內前往上海增援。」上海本地通過眾包快遞的方式召集超過2500多人加入終端配送；此外，調動整個華東地區倉儲能力代替上海和昆山，盡全力保障上海民生。