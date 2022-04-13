台東阿塱壹古道入口處海域膠筏翻覆　2船員1獲救1不治

▲膠筏翻覆台東阿塱壹古道，海巡署急救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹旭海籍一艘膠筏今(13)日早上在台東阿塱壹古道南田入口處海域翻覆，船上有3人待援，海如署第六岸巡隊獲報出動巡邏艇等人艇前往救援，其中一人已自行游上岸，兩人被救，惟一人已無意識，經送醫搶救不治。

海巡署第六岸巡隊於今(13)日早上6時許，旭海安檢所接獲旭海派出所通報，稱屏東旭海籍一艘膠筏於台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援，因翻覆地點鄰近台東地區，海巡署第八巡防區指揮部在接獲安檢所通報後，隨即派遣恆春海巡隊PP-3535艇前往，並通報海巡署第十巡防區指揮部派遣台東海巡隊PP-3595艇、台東第一三岸巡隊大武安檢所及台東縣消防局大武大隊大武消防分隊等單位，啟動聯合搜救機制前往馳援。

6時40分許，救難人員抵達南田入口處膠筏翻覆海域，發現1名船員已自行游上岸，餘2名仍在膠筏上待援，經海巡及警消等救難人員不畏風浪冒險涉水搶救下，成功救起膠筏上2名船員，其中1名船員經大武消防分隊初步檢傷並無大礙，另1名上岸時已無意識，即由大武消防分隊實施CPR並送往大武衛生所搶救不治。

第六岸巡隊呼籲漁民朋友在海上作業時應隨時注意周遭水文狀況，一旦遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將第一時間投入能量執行救援及協助。