　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東阿塱壹古道入口處海域膠筏翻覆　2船員1獲救1不治

▲膠筏翻覆台東阿塱壹古道，海巡署急救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲膠筏翻覆台東阿塱壹古道，海巡署急救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹旭海籍一艘膠筏今(13)日早上在台東阿塱壹古道南田入口處海域翻覆，船上有3人待援，海如署第六岸巡隊獲報出動巡邏艇等人艇前往救援，其中一人已自行游上岸，兩人被救，惟一人已無意識，經送醫搶救不治。

▲膠筏翻覆台東阿塱壹古道，海巡署急救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署第六岸巡隊於今(13)日早上6時許，旭海安檢所接獲旭海派出所通報，稱屏東旭海籍一艘膠筏於台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援，因翻覆地點鄰近台東地區，海巡署第八巡防區指揮部在接獲安檢所通報後，隨即派遣恆春海巡隊PP-3535艇前往，並通報海巡署第十巡防區指揮部派遣台東海巡隊PP-3595艇、台東第一三岸巡隊大武安檢所及台東縣消防局大武大隊大武消防分隊等單位，啟動聯合搜救機制前往馳援。

6時40分許，救難人員抵達南田入口處膠筏翻覆海域，發現1名船員已自行游上岸，餘2名仍在膠筏上待援，經海巡及警消等救難人員不畏風浪冒險涉水搶救下，成功救起膠筏上2名船員，其中1名船員經大武消防分隊初步檢傷並無大礙，另1名上岸時已無意識，即由大武消防分隊實施CPR並送往大武衛生所搶救不治。

第六岸巡隊呼籲漁民朋友在海上作業時應隨時注意周遭水文狀況，一旦遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將第一時間投入能量執行救援及協助。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／宜蘭婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都出席
本土+744聚餐旅遊該取消？　專家：「2種人」可照常
快訊／阿塱壹古道海域膠筏翻覆！　1人不治身亡
搶到停售！　各家「防疫保單」一圖看懂
花蓮開第一槍「不公布足跡」遭洗版狂罵！　徐榛蔚改口了
快訊／大甲媽遶境爆足跡！　確診女福興宮外停留1hr
快訊／增2女赴阿妹演唱會染疫！　基隆+55　
快訊／彰化17足跡曝：阿泉爌肉飯、米糕店
快訊／台中+23！　大雅300人工廠爆群聚
4月炸4450例「確診分布地圖」曝！　2縣市一夜變色
快訊／篩檢2千人揪25確診！　柯文哲示警：潛伏感染源相當多
快訊／本土744例「分佈19縣市」！　新北+264最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勇消攀岩把人妻勾上床！她爽喊「1夜4次累死我」　正宮出手了

台東阿塱壹古道入口處海域膠筏翻覆　2船員1獲救1不治

重機男時速140挨罰1.2萬　民眾實測打臉...交警堅稱系統正常

快訊／北投民宅二樓頂樓加蓋大火　鄰居老婦驚嚇缺氧

女大生看男友手機...截多女對話傳他媽　男曝「只是砲友」怒告

南投2警遭炸傷！BMW自撞卡溝　他猛催油門...車輪狂轉爆胎釀禍

萬華堤外便道出事！水肥車駕駛逆向闖機車道　2騎士慘遭擊落

影片曝！北市便當小販騎樓擺攤　遭2警壓制在地猛哀號：好痛啊

誆「陪12小時幫口交給7萬元」　皮條客騙%不給錢...詐欺罪起訴

車停路邊玻璃被砸　警察查出是叔叔幹的...一切都是因為錢

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

勇消攀岩把人妻勾上床！她爽喊「1夜4次累死我」　正宮出手了

台東阿塱壹古道入口處海域膠筏翻覆　2船員1獲救1不治

重機男時速140挨罰1.2萬　民眾實測打臉...交警堅稱系統正常

快訊／北投民宅二樓頂樓加蓋大火　鄰居老婦驚嚇缺氧

女大生看男友手機...截多女對話傳他媽　男曝「只是砲友」怒告

南投2警遭炸傷！BMW自撞卡溝　他猛催油門...車輪狂轉爆胎釀禍

萬華堤外便道出事！水肥車駕駛逆向闖機車道　2騎士慘遭擊落

影片曝！北市便當小販騎樓擺攤　遭2警壓制在地猛哀號：好痛啊

誆「陪12小時幫口交給7萬元」　皮條客騙%不給錢...詐欺罪起訴

車停路邊玻璃被砸　警察查出是叔叔幹的...一切都是因為錢

惡霸犬曬太陽翻肚「放鬆到壞掉」　形象崩壞笑翻網：好像烤乳豬

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

快訊／宜蘭晶園婚宴傳播鏈+5　林姿妙和染疫女議員都列席

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

南投+1！花蓮父母確診傳女兒　匡列151人採檢結果曝

信義某國小傳1學生確診送加護！家長批校方隱瞞　北市：病況是個人隱私

打不打第4劑疫苗？研究結果曝「保護力時間」：8週就失效

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

「一個月只賺3萬，幹嘛去攬這麼多事」先擺脫這想法　想要加薪必做的3件事

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

即／大鵬灣驚爆命案　醋男把情敵活活打死

重機「25秒騎1.2km」遭罰1萬2　他實測轟不科學

女大生偷看砲友手機驚見7女　結局慘

張安樂交保笑：先醜化羞辱我們

煙燻妝妹鬼切逼車還嗆聲　警方回應了

人妻4千做半套　莽夫拿鐵門把狂毆男網友

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

通緝犯躲16年沒事　豬隊友一個Move讓他栽了

即／台中豐原工廠全面燃燒　消防全力灌救中

宋少卿酒駕累犯當庭認罪　但不想被關9個月理由曝

馬拉松遭馬達砸頭　北市府須國賠927萬

更多熱門

相關新聞

韓艦艇入台海域搜救喪權辱國？海巡署回應了

韓艦艇入台海域搜救喪權辱國？海巡署回應了

獅子山籍共和國「KYOTO」貨輪日前於澎湖烏崁漁港外遇險，6名韓籍船員失聯，韓方也派「KCG-3012」、 「D-01」等2艘救難艦船到我方海域共同實施搜救，但也引外界質疑「自願放棄事涉主權之海域管轄權嗎？真是顏面掃地！」對此，海巡署今（11日）表示，韓方行動是透過韓國搜救協調中心(RCC)向我申請獲准，全程均依照我國救援規畫執行。

屏東小吃店爆兇殺！男遭漁槍「刺穿左胸」慘死

屏東小吃店爆兇殺！男遭漁槍「刺穿左胸」慘死

騎士超車撞擊倒地亡　他挨告反獲賠26萬

騎士超車撞擊倒地亡　他挨告反獲賠26萬

安裝室外機意外墜樓　冷氣工人不治

安裝室外機意外墜樓　冷氣工人不治

自小客擦撞路邊計程車　「烏龜翻」男卡駕駛座

自小客擦撞路邊計程車　「烏龜翻」男卡駕駛座

關鍵字：

海巡署第六岸巡隊阿塱壹古道膠筏翻覆不治

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面