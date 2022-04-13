與無症狀患者「戶外挖野菜」　1人未戴口罩中招！官方：氣溶膠傳播

▲有患者是在戶外挖野菜被傳染。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種毒株傳染力強、傳播速度快。山東一名市民就是在戶外挖野菜時，因同時間有感染者在該處停留，且兩人均未配戴口罩，最後被傳染。

據台兒莊發佈，山東台兒莊一位居民近日到戶外挖野菜，同時間一名無症狀感染者在該處停留，且兩人均未佩戴口罩，該居民最終被傳染。經流行病學調查分析研判，屬於「氣溶膠傳播」導致感染。

通報指出，由於Omicron的傳播力增強，感染後無症狀或症狀相對較輕，導致其隱匿性極強，呼籲民眾繼續繃緊疫情防控這根弦，增強自我防護意識，出門必須規範佩戴口罩。

據悉，世界衛生組織曾宣佈，「氣溶膠」是新冠病毒的傳染途徑之一。氣溶膠（Aerosol）又稱為煙霧質，根據中國醫學大學附設醫院的衛教資料，氣溶膠一般是指固體或液體微粒穩定地懸浮於氣體中形成的分散體系，同時也是一種懸浮微粒。

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）進行一項全球首見的模擬新冠病毒從口鼻呼出後，「氣溶膠在空氣中的生存力」實驗，結果顯示，病毒在進入空氣5分鐘內活性就會大幅下降，大約20分鐘後就會喪失90％的感染能力。研究作者表示，接觸病毒的最大風險是當你靠近某人的時候，突顯社交距離的重要性。