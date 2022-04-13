疫情不可能完全終結！韓政府坦言：小規模傳染將「反覆出現」

▲南韓政府直言，疫情應該不可能完全終結。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎確診病例再度爆增，然而相較前一年的封鎖限制，由於重病率降低，疫苗覆蓋率提升，各國面臨新一波疫情時，傾向與病毒共存。然而南韓當局卻表示，儘管目前已經達到一定程度的群體免疫，但想要終結疫情幾乎是不可能，雖然大流行風險降低，但仍會不斷出現小規模的流行與傳染。

根據《韓聯社》報導，南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊12日參加廣播節目時表示，由於民眾大多已接種第3劑加強劑疫苗，再加上感染Omicron的病患形成自然免疫，因此南韓已經有一定程度的群體免疫。

▲儘管出現一定程度的群體免疫，仍會有小規模的傳染。（圖／路透社）



他指出，由於已經經歷了疫情大流行，未來疫情要再次大流行的可能性已經降低，但是仍會有部分不確定因素會提高傳染力，例如新變異株以及冬季病毒等。

孫映萊提到，當局目前正在研討逐步放寬私人聚會的限制與公共場所的營業時間，預計15日會公布鬆綁後的最新防疫標準。

另一方面，南韓13日新增19萬5419例，相較前一天減少1萬5336例。由於週末檢測量會比平日少，因此孫映萊認為，與其比較一週內的單日走勢，著重在各週的平均數值更有參考價值。

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