清冠一號對抗變異株仍有效！擬「居家照護輕症」可用

▲陳時中表示，規劃未來將用於輕症確診者在居家照護時，若想使用清冠一號，可由相關醫療院所開立。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部核准的「清冠一號」處方藥去年獲核發藥證後，對於染疫者也提供相當大的幫助。而近期國內疫情升溫，再度引起外界的關注，更有台商現身說法，說自己被清冠一號救了一命。而這款受到國內外關注的藥物，指揮中心指揮官陳時中也說，若未來輕症確診者在居家照護時，若染疫患者想使用可由地區主責醫院，或中醫診所視訊診療開立。

衛生福利部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今在疫情記者會說明，有關清冠一號目前的研究結果，除了抵抗變異株仍有其效力外，在中重症的預防或改善也有其效果。而陳時中也說明，這部分今天早上有開會，對於未來輕症確診者採居家照護模式時，若想使用輕冠一號，可由地區主責醫院開立，或是由中醫診所以視訊方式，向民眾診療。

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蘇奕彰提到，國內也針對清冠一號及清冠二號分析，無症狀感染者到輕症、中症，只要不需要用氧氣支撐就可使用輕冠一號；重症及危重症則用清冠二號處理。

輕症等症狀會診中，以西醫組與使用清冠一號組來對比，清冠一號中，30天內未出現轉進ICU或插管案例，常規的西醫治療則有14例轉進ICU。

另外有疫苗不適者或嬰幼兒無法施打疫苗族群可否服用清冠一號。蘇奕彰強調，防疫跟治療是一體的，有些在疫苗無法照護到的範圍，中藥在醫療上會全力協助，包括自體免疫性疾病的個案，都會有些空檔是輕冠一號可補上的。

據了解，「清冠一號濃縮製劑」處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，與衛福部110年4月12日函頒「新冠肺炎中醫會診分期治療指引」的輕症方相同，可用於治療新冠肺炎無症狀帶原與初發作症狀者，非預防保健使用。

▲衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說明「清冠一號」。（圖／指揮中心提供）