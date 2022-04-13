堅持不打疫苗！宜蘭女議員去年「呼籲接種」貼文曝：口罩用P的

▲松王淑珍呼籲接種疫苗的貼文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣議員 松王淑珍）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《宜蘭縣議員確診！「憂副作用」沒打疫苗 親曝感染症狀：像重感冒》，宜蘭縣議員松王淑珍12日中午突然出現發燒等感冒症狀，且腰、腿痠痛，便請衛生所協助快篩，再進一步PCR後陽性確診，Ct值24，也被發現一劑疫苗都沒接種。但去年她卻在臉書發文，提醒宜蘭縣民接種疫苗「保障自己和他人健康」，相當諷刺。

松王淑珍今（13）日表示，她昨天中午開始發燒、全身不舒服，很像重感冒症狀，尤其腰部與腿部十分痠痛，因此立刻快篩，不料竟確診；至於為何沒有接種疫苗，她則解釋，由於先前擔心副作用、對人體有影響，因此考量後並未接種任何一劑疫苗，目前已住院接受治療。

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▲松王淑珍照片上的口罩是P圖上去的。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭縣議員 松王淑珍）

不過，翻看她的粉絲專頁「宜蘭縣議員 松王淑珍」，會發現她在2021年6月14日曾發文，「宜蘭縣第一梯疫苗到位，縣府已規劃日期提供民眾陸續施打」，詳細寫下注射對象及日期，還附上多張圖卡，更用hashtag提醒民眾「#接種疫苗保障自己和他人健康」，強調「#疫苗數量有限，目前不開放自行預約之服務」。

此外，其中一張「原住民疫苗接種開打」的圖卡上，有放上她戴著口罩的照片，但仔細一看就會發現，口罩竟然是P上去的，對比如今確診，這篇貼文和照片顯得格外諷刺。《ETtoday新聞雲》稍早詢問松王淑珍，康復後是否會打疫苗，她仍表示「還是不考慮」，認為自己確診後體內已有抗體，因此痊癒後仍不會打疫苗，但會進一步調整作息、規律運動以保持健康。